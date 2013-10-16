В украинских интернатах - 13 тыс детей-сирот

В украинских интернатах остается 13 тыс. детей-сирот.

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, заявил Президент Украины Виктор Янукович во время заседания Совета регионов сегодня в Борисполе (Киевская область).

«Мы брали на себя обязательство, что в Украине в ближайшие годы не будет детей, которые будут воспитываться в интернатах… Киевская, Харьковская и Днепропетровская области являются лидерами в этом вопросе. 13 тыс. детей-сирот осталось. 7 тыс. мы разместили за последние полтора-два года. Надо, чтобы детей-сирот не было в интернатах. Мы хорошо знаем, что интернат – это не то заведение, которое дает нужное образование и воспитание», - сказал Президент.

Он обратился к премьер-министру Николаю Азарову с просьбой предоставить информацию о проведенной работе по усыновлению детей-сирот в регионах.

«Я, Николай Янович, будут вас просить, чтобы вы по этому вопросу сделали заслушивание: почему в трех регионах работа пошла, а в других регионах она идет плохо», - сказал Янукович.