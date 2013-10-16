Президент ознакомился с работой предприятия «Фармекс Групп»

Президент Украины Виктор Янукович ознакомился с новейшими технологиями фармацевтической разработки и производства лекарств и больничных средств ООО «Фармекс Групп».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, генеральный директор Геннадий Хорунжий ознакомил главу государства с лекарственными препаратами, которые производятся на предприятии.

Он поблагодарил Януковича за содействие в налаживании сотрудничества с кубинскими специалистами. Договоренность об этом была достигнута во время встречи Президента Украины с председателем Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Раулем Кастро в октябре 2011 года.

По словам Хорунжего, благодаря этим договоренностям создана возможность для реализации программы по производству иммунобиологических препаратов.

«Благодаря Вашей встрече с Раулем Кастро и подписанным договорам на Кубе эта программа воплотилась в жизнь две недели тому назад. Кубинские эксперты отбыли отсюда, передав часть технологий. Я уверен в том, что в будущем году мы начнем производство иммунобиологических препаратов по технологии кубинской компании», - отметил он.

По его словам, препараты, созданные по такой технологии, востребованы на рынке.

*** Общество с ограниченной ответственностью «Фармекс Групп» - фармацевтический научно-производственный комплекс, который специализируется на фармацевтической разработке лекарственных средств, производстве высококачественных фармацевтических и медицинских иммунобиологических препаратов, диетических продуктов, предоставлении услуг по контрактному производству, на лабораторных услугах по контролю качества лекарственных средств и валидации процессов производства, регистрации готовых лекарственных средств, фармацевтических субстанций, диетических продуктов, изделий медицинского назначения, торговых марок, консалтинга в сфере производства и обращения лекарственных средств в Украине.

«Фармекс Групп» создана в апреле 2010 года на базе научно-производственного кардиологического и онкологического центра «Макс-Велл» (город Борисполь Киевской области) в соответствии со стандартами надлежащей производственной практики ЕС (Good Manufacturing Practice - GMP).