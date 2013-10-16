Детей-сирот необходимо будет обеспечить жильем - Янукович

В ближайшие годы в Украине 20 тыс. детей-сирот необходимо будет обеспечить жильем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил во время заседания Совета регионов сегодня в Борисполе (Киевская область).

«Нужно решить вопрос обеспечения жильем детей-сирот. Они стают взрослыми, надо подумать, как обеспечить их жильем, хотя бы однокомнатными квартирами. Мы хорошо понимаем, что дети вырастают. И потом им негде жить и работать. На этом заканчивается их жизнь. О них некому позаботиться, кроме государства», - сказал Янукович.

Поэтому, как подчеркнул Президент, в ближайшее время надо обеспечить жильем 20 тыс детей-сирот, которые должны быть готовыми ко взрослой жизни.

«Проблема существует уже сегодня, а дальше она будет обостряться. Условно говоря, в ближайшие годы, нам надо обеспечить жильем 20 тыс. детей-сирот, которые будут готовы ко взрослой жизни… Государство должно об этом позаботиться», - добавил Президент.