Бесплатная юридическая консультация по проблемам аутизма

14:57, 16 октября 2013
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Начала работу сегодня

Сегодня в Украине начинает работу первая Юридическая консультация по вопросам  аутизма.

С ее помощью любой желающий сможет бесплатно проконсультироваться по вопросам оформления инвалидности по аутизму, подачи документов в садик или школу, прочее. Такой сервис предлагает Фонд помощи детям с синдромом аутизма «Дитина з майбутнім» благодаря совместной программе с волонтерами Киевского международного университета.

Чтобы получить консультацию, необходимо отправить описание своего вопроса на электронную почту ursupport@cwf.com.uа,  а также оставить свои контакты, чтобы Консультант мог связаться с заявителем.  Для тех, у кого нет доступа к электронной почте, есть возможность позвонить по телефону с 15.00 до 17.00 по вторникам, средам и четвергам.
Телефоны горячей линии Юридической консультации по вопросам аутизма:  КС +380 97-350-56-93, - МТС +380 95 479-74-37 (со вторника по четверг с 15.00 до 17.00).
 
 
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