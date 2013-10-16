Чем полезны яблоки для профилактики болезней

Всем известные и всеми любимые яблоки - это не только ароматные, хрустящие, красивые и вкусные, но еще и необыкновенно полезные плоды.

Яблоко практически на 80% состоит из воды, а в остальные 20% входят полезные вещества: клетчатка, органические кислоты (яблочная, винная и лимонная), витамины А, В1, В3, РР, С, а также железо, йод, калий, кальций, магний, натрий, фосфор и др.

Чем полезны яблоки для пищеварения

В яблоках в достаточном количестве содержится витамин G, который способствует нормальному пищеварению и росту.

Благодаря содержащимся в яблоках природным кислотам, которые совместно с дубильными веществами успокаивают процессы брожения в кишечнике, яблоки способствуют природному очищению и восстановлению кишечника, избавляют от метеоризма и вздутия живота.

Входящий в состав яблок пектин мягко действуют на кишечник в качестве слабительного. Яблоки применяются для профилактики запоров. Для этого достаточно по утрам съесть натощак одно-два кислых яблока. Также для борьбы с хроническими запорами полезны печеные яблоки.

В яблоках присутствуют вещества, останавливающие рост раковых клеток в пищеварительных органах и во всем организме.

Яблоко - низкокалорийный продукт, а потому является одним из основных компонентов диеты для похудения.

Чем полезны яблоки для профилактики других болезней

Йод, содержащийся в яблоках в большем количестве, чем во многих других фруктах, является замечательной профилактикой заболеваний щитовидной железы.

Яблоки богаты витамином А, который помогает избежать простуды и другие инфекции, а также способствует хорошему зрению.

В яблоках, особенно кислых, очень много витамина С, который способствует защите иммунной системы и восстановлению после перенесенных инфекций, а также укреплению стенок сосудов и уменьшению их проницаемости для токсинов.

В яблоках содержатся фитонциды, которые угнетают возбудителей вируса гриппа, дизентерии, золотистый стафилококк.

Содержащийся в яблоках калий в совокупности с дубильными веществами является профилактикой заболеваний мочеполовой системы, препятствует выпадению солей и развитию мочекаменной болезни.

Яблоки обладают мягким желчегонным действием, таким образом, предотвращая заболевания желчного пузыря, образование в нем камней и холециститы. Особенно полезен в этом случае свежевыжатый яблочный сок.

Яблоки снижают содержание холестерина в крови до 30%. Плоды с низким содержанием сахаров рекомендуются больным сахарным диабетом, поскольку они благотворно влияют на изменение содержащегося в крови сахара.

Регулярное употребление в пищу яблок и яблочного сока предотвращает разрушение клеток мозга и потерю памяти.

Яблоки являются серьезным очистителем крови и лимфатической системы, а также благотворно действуют при низком кровяном давлении и препятствуют отвердеванию сосудов.

Яблоки полезны для людей, страдающих от ревматизма, подагры, атеросклероза, заболеваний кожи.

Яблоки предохраняют зубы от разрушения. Съеденное утром яблоко способно заменить традиционную чистку зубов с применением зубной пасты или порошка.

Чем полезны яблоки и как их употреблять

Оптимально с целью оздоровления употреблять свежие яблоки в натуральном виде, натертые на крупной терке, запеченные плоды или свежевыжатый сок.

Чем дольше хранятся яблоки, тем витаминов и полезных веществ в них становится меньше.

Для организма гораздо полезнее кислые и дикие сорта яблок, поскольку в них содержится в несколько раз больше полезных веществ, чем в окультуренных плодах.

Свежие яблоки способствуют обильному выделению желудочного сока, а потому съеденное перед обедом яблоко помогает организму быстрее справиться с пищеварением и лучше усвоить пищу.

Чем полезны яблоки - предостережения

В яблочных семечках содержатся вещества, витамины и ферменты, предотвращающие возникновение рака, а также достаточное количество йода. Однако злоупотреблять яблочными семечками не стоит: они в небольшом количестве содержат опасное вещество - синильную кислоту.

Яблоки с повышенным содержанием сахара могут повредить здоровью зубов.

Кислые сорта яблок не следует употреблять людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастритами с повышенной кислотностью.

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