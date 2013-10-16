Чем полезны яблоки для профилактики болезней
Необыкновенно полезные плоды
Всем известные и всеми любимые яблоки - это не только ароматные, хрустящие, красивые и вкусные, но еще и необыкновенно полезные плоды.
Яблоко практически на 80% состоит из воды, а в остальные 20% входят полезные вещества: клетчатка, органические кислоты (яблочная, винная и лимонная), витамины А, В1, В3, РР, С, а также железо, йод, калий, кальций, магний, натрий, фосфор и др.
Чем полезны яблоки для пищеварения
В яблоках в достаточном количестве содержится витамин G, который способствует нормальному пищеварению и росту.
Благодаря содержащимся в яблоках природным кислотам, которые совместно с дубильными веществами успокаивают процессы брожения в кишечнике, яблоки способствуют природному очищению и восстановлению кишечника, избавляют от метеоризма и вздутия живота.
Входящий в состав яблок пектин мягко действуют на кишечник в качестве слабительного. Яблоки применяются для профилактики запоров. Для этого достаточно по утрам съесть натощак одно-два кислых яблока. Также для борьбы с хроническими запорами полезны печеные яблоки.
В яблоках присутствуют вещества, останавливающие рост раковых клеток в пищеварительных органах и во всем организме.
Яблоко - низкокалорийный продукт, а потому является одним из основных компонентов диеты для похудения.
Чем полезны яблоки для профилактики других болезней
Йод, содержащийся в яблоках в большем количестве, чем во многих других фруктах, является замечательной профилактикой заболеваний щитовидной железы.
Яблоки богаты витамином А, который помогает избежать простуды и другие инфекции, а также способствует хорошему зрению.
В яблоках, особенно кислых, очень много витамина С, который способствует защите иммунной системы и восстановлению после перенесенных инфекций, а также укреплению стенок сосудов и уменьшению их проницаемости для токсинов.
В яблоках содержатся фитонциды, которые угнетают возбудителей вируса гриппа, дизентерии, золотистый стафилококк.
Содержащийся в яблоках калий в совокупности с дубильными веществами является профилактикой заболеваний мочеполовой системы, препятствует выпадению солей и развитию мочекаменной болезни.
Яблоки обладают мягким желчегонным действием, таким образом, предотвращая заболевания желчного пузыря, образование в нем камней и холециститы. Особенно полезен в этом случае свежевыжатый яблочный сок.
Яблоки снижают содержание холестерина в крови до 30%. Плоды с низким содержанием сахаров рекомендуются больным сахарным диабетом, поскольку они благотворно влияют на изменение содержащегося в крови сахара.
Регулярное употребление в пищу яблок и яблочного сока предотвращает разрушение клеток мозга и потерю памяти.
Яблоки являются серьезным очистителем крови и лимфатической системы, а также благотворно действуют при низком кровяном давлении и препятствуют отвердеванию сосудов.
Яблоки полезны для людей, страдающих от ревматизма, подагры, атеросклероза, заболеваний кожи.
Яблоки предохраняют зубы от разрушения. Съеденное утром яблоко способно заменить традиционную чистку зубов с применением зубной пасты или порошка.
Чем полезны яблоки и как их употреблять
Оптимально с целью оздоровления употреблять свежие яблоки в натуральном виде, натертые на крупной терке, запеченные плоды или свежевыжатый сок.
Чем дольше хранятся яблоки, тем витаминов и полезных веществ в них становится меньше.
Для организма гораздо полезнее кислые и дикие сорта яблок, поскольку в них содержится в несколько раз больше полезных веществ, чем в окультуренных плодах.
Свежие яблоки способствуют обильному выделению желудочного сока, а потому съеденное перед обедом яблоко помогает организму быстрее справиться с пищеварением и лучше усвоить пищу.
Чем полезны яблоки - предостережения
В яблочных семечках содержатся вещества, витамины и ферменты, предотвращающие возникновение рака, а также достаточное количество йода. Однако злоупотреблять яблочными семечками не стоит: они в небольшом количестве содержат опасное вещество - синильную кислоту.
Яблоки с повышенным содержанием сахара могут повредить здоровью зубов.
Кислые сорта яблок не следует употреблять людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастритами с повышенной кислотностью.