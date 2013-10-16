Продукты - сжигатели каллорий
Сельдерей, спаржа, цитрусовые
Благодаря правильно подобранному рациону можно терять лишний вес без особой диеты. Итак, что есть, чтобы похудеть, пишет delfi.ua.
Сельдерей
Дело в том, что для переваривания сельдерея требуется больше калорий, чем содержится в нем самом. Поэтому если вы хотите сбросить лишний вес, включите в рацион стебли сельдерея. К тому же, ваш организм будет обеспечен всеми необходимыми витаминами и минералами.
Спаржа
Этот бобовый также долгое время переваривается в желудке и оставляет ощущение сытости. И если вам нужно утолить голод, не спешите жарить кусок красного мяса, а лучше съешьте спаржи.
Огурец
Огурец имеет отрицательную калорийность благодаря высокому содержанию воды, а также клетчатки. Вода – единственный продукт, который имеет 0 калорий. Но а клетчатка помогает не только ускорить обмен веществ, но и оставляет ощущение сытости.
Ананас
Чтобы переварить ананас, организму нужно значительно больше энергии, поэтому ананас часто называют эффективным средством для похудения.
Зеленый чай
Чтобы в организме усвоился зеленый чай, ему нужно потратить на это 60 калорий. В то время как сам чай – очень низкокалорийный, а вода вообще приносит организму 0 калорий.
Корица
Эту пряность диетологи рекомендуют использовать в качестве заменителя сахара. Кроме того, пряности усиливают кровообращение, тем самым стимулируя обмен веществ.
Цитрусовые
Богатые водой, клетчаткой и витаминами цитрусы также обладают отрицательной калорийностью. Ведь чтобы апельсин нормально усвоился, организму следует потратить на это немало калорий. В то время как цитрусовые – одни из самых низкокалорийных лакомств.