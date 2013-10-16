Почему могут болеть почки

Почти у каждого из нас периодически побаливает поясница. Это может быть связано с десятками различных проблем и состояний, которые описывались в статье «Боль в пояснице».

Жизненно важно вовремя заподозрить и определить, что это именно боль в почках.

Боль в почках – это признак воспалительного процесса. Воспалительный процесс в почках приводит к разрушению главной очистительной фабрики всего организма. Без почек жить невозможно, а их – всего две.

Итак, вот основные моменты, позволяющие отличить боль в почках от любой другой:

Остеохондроз, радикулит и другие заболевания опорно-двигательного аппарата могут причинять боль, похожую на боль в почках.

Однако болезненные ощущения при этих состояниях всегда зависят от положения тела, времени суток, атмосферного давления и многих других причин. Это связано с тем, что давление на нервные волокна в данном случае – механическое. Почечная боль связана с воспалением, которое как ни поверни – не уменьшится. Поэтому при почечной боли невозможно найти удобное положение тела, облегчающее состояние.

Боль в почках, как правило, возникает с одной стороны, в отличии от боли при грыже межпозвоночного диска, остеопорозе, остеохондрозе, сколиозе и т.д.. Боль, естественно, указывает на ту почку, в которой идёт патологический процесс.

Заболевания почек, проявляющиеся в виде боли, как правило, вызывают нарушение мочеиспускания.

Мочеиспускания становятся частыми, или наоборот – задерживаются (дизурия). При тяжелом поражении почек моча вообще не отходит (анурия). Меняется цвет мочи, возможен неприятный запах.

Если в почке активно действует инфекция, то с мочой может отходить гной. При гломерулонефрите, а также при некоторых типах почечных камней или онкопроцессе в моче появляется кровь.

Болезненное мочеиспускание, жжение, постоянное воспаление мочевыводящих путей косвенно говорит о воспалительном процессе в почках.

Если боль, которую вы ощущаете в области поясницы, сопровождается отёками лица и ног – это, скорее всего, именно почечная боль.

При воспалительном процессе в почках появляется слабость, недомогание, повышается температура. Если у вас боль в пояснице сопровождается симптомами интоксикации – не игнорируйте это сочетание. При закупорке мочевыводящих путей почечным камнем (обычно это именно камень) развивается почечная колика.

Боль в данном случае настолько сильная, что госпитализация произойдет в любом случае, поэтому гадать самим не придётся.

Чтобы не доводить себя до этого и других печальных финалов, при почечной боли любой интенсивности сразу обращайтесь к врачу.

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