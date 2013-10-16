ГАИ предупреждает о недостаточной видимости из-за тумана

Госавтоинспекция предупреждает водителей о недостаточной видимости на дорогах из-за тумана.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В пресс-службе напомнили, что по информации Гидрометцентра ночью и утром 16 октября в южной и восточной части страны местами туман, видимость 200-500 м.

Госавтоинспекция Украины обращает внимание водителей на особенности управления транспортным средством в условиях недостаточной видимости. «При тумане расстояние до объекта кажется в несколько раз больше, чем есть на самом деле. Поэтому при попадании в полосу тумана водителям необходимо максимально снизить скорость и увеличить дистанцию до транспортных средств, которые двигаются впереди», - отметили в ГАИ.

Также предупредили, что необходимо двигаться с включенным ближним светом фар (или противотуманными фарами). Целесообразно также отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций. Если возникает необходимость остановиться, то скорость нужно снижать постепенно. А при остановке включать аварийную световую сигнализацию.