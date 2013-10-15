В этом году возобновлены права на оздоровление 500 тыс. детей

С начала года, по итогам проверок по требованию прокуроров, возобновлены права на оздоровление 500 тысяч детей, в пользу которых возмещено 1,3 млн грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, об этом во время межведомственного совещания о состоянии соблюдения требований законодательства относительно оздоровления и отдыха детей сообщил начальник Главного управления защиты прав и свобод детей Генеральной прокуратуры Украины Владимир Вышинский.

Во время совещания заместитель генерального прокурора Украины Виктор Войцишен проинформировал о результатах проведенных органами прокуратуры проверок, которые засвидетельствовали, что дети в полной мере не реализовали предоставленное им право на оздоровление.

«Из более 4 миллионов детей школьного возраста лишь треть обеспечены отдыхом во внегородских лагерях. Не получили этих услуг почти 100 тысяч детей-инвалидов», - сказал он.

В свою очередь, Вышинский привел конкретные факты выявленных нарушений законодательства. «В частности, министерства социальной политики, здравоохранения, образования и науки Украины, местные органы исполнительной власти, руководители детских учреждений не приняли исчерпывающих мер для создания надлежащих условий для восстановления здоровья детей, развития сети и укрепления материально-технической базы оздоровительных заведений», - отметил он.

По его словам, в последние годы уменьшилось количество здравниц, в первую очередь, в АР Крым, Донецкой, Закарпатской, Николаевской, Ривненской, Херсонской и Черкасской областях.

«Прокурорами АР Крым, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Харьковской областей и города Севастополя установлены факты незаконного отчуждения и передачи в аренду земель и помещений детских оздоровительных заведений. В Винницкой, Волынской, Одесской, Херсонской областях раскрыты злоупотребления с бюджетными средствами, выделенными на их развитие», - констатировал Вышинский.

Так, добавил он, с целью завладения землями санаторно-курортного назначения и природно-заповедного фонда, где расположены детские санатории, коммерческие структуры прибегают к заключению сомнительных соглашений, что остается вне поля зрения Минздрава Украины, в управлении которого находятся эти учреждения.

По информации Вышинского, органы власти также не принимают достаточных мер для оздоровления детей, которые нуждаются в особом внимании и заботе.

«Оздоровительные услуги получили меньше четверти детей-инвалидов и лишь треть детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. При попустительстве органов исполнительной власти Львовской, Николаевской, Ривненской, Тернопольской и других областей в детские центры «Артек» и «Молодая гвардия» за государственные средства направлялись дети, которые не имели предусмотренных законом льгот», - сказал он.

Как сообщил Вышинский, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской областях, городах Киеве и Севастополе при прокурорском вмешательстве возобновлены права на оздоровление более 2 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Из-за отсутствия эффективного ведомственного контроля, добавил он, не обеспечены удовлетворительные условия проживания, надлежащая организация досуга подростков в здравницах АР Крым, Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Одесской, Львовской и большинстве других областей, что привело к негативным последствиям.

Кроме этого, начальник Главного управления отметил, что также распространенными остаются факты поставок в оздоровительные заведения недоброкачественных продуктов, запрещенных для питания детей, нарушения санитарно-гигиенического режима, норм размещения и питания детей, допуска к работе лиц, не прошедших медосмотр.

«Вместе с тем территориальными управлениями Государственной санитарно-эпидемиологической службы ослаблен санитарный надзор в детских оздоровительных и санаторно-курортных заведениях, не принимаются действенные меры по устранению выявленных нарушений, привлечению к ответственности виновных служебных лиц», - отметил он

Также Вышинский обратил внимание на то, что деятельность региональных подразделений Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности не соответствуют состоянию законности в части надзора за соблюдением нормативных актов по охране труда, безопасной эксплуатации зданий и сооружений детских здравниц, а также аттракционной техники.

«Не принимаются решительные меры к запрещению эксплуатации опасных объектов. Техническое состояние большинства аттракционов исключает возможность эксплуатации из-за опасности для жизни и здоровья детей. При вмешательстве прокуроров деятельность более 100 таких объектов прекращена», - проинформировал он.

По фактам незаконных сделок с имуществом и земельными участками детских здравниц, а также нарушения прав детей начато 42 уголовных производства, подытожил Вышинский.

По итогам межведомственного совещания принято решение об осуществлении конкретных мер, выполнение которых будет способствовать решению проблемных вопросов и реализации требований законодательства в сфере оздоровления и отдыха детей.