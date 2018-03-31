Каждый третий житель Украины нуждается в помощи психиатра

Каждый третий житель Украины на протяжении жизни нуждается в помощи психиатра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения Украины, директор Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Минздрава Украины Ирина Пинчук на брифинге в Минздраве.

«Это данные эпидемиологического исследования, которые есть во многих научных статьях. Раньше считали, что психическое расстройство – это наличие каких-то клинических симптомов психического расстройства. На сегодняшний день ситуация иная. Всемирная организация здравоохранения предоставляет понятию «психическое здоровье» не только наличие самого заболевания. Это уровень функционирования человека, уровень его интеграции в общество и качество жизни человека. То есть, физическое, психическое и социальное благополучие человека. Расширено понятие психического здоровья», - сказала Пинчук.

По ее словам, за 5 лет количество впервые выявленных случаев психических расстройств уменьшилось на 4%, но это не свидетельствует о том, что таких людей стало меньше, просто они не обращаются к врачам.

«Если брать в целом - физическое, психическое, социальное благополучие - то каждый третий человек в Украине нуждается в психиатрической помощи. Только 25% людей с тяжелыми психическими расстройствами обращаются к врачам-психиатрам, а остальные 75% - где? По-видимому, они обращаются и в соматические сети, и к неврологам, и к терапевтам. Некоторые вообще не обращаются к врачам, а решают свои проблемы другим путем», - сказала главный психиатр, подчеркнув, что сегодня человек, даже имеющий какие-то клинические проявления, в частности «голоса», может быть интегрирован в общественную жизнь, работать, поддерживается семьей.

В то же время, отметила Пинчук, по статистическим данным, на сегодняшний день к психиатрам обратились 1 миллион 200 человек.

«Из них 70-75% - расстройства не психотические (нетяжелые психические расстройства – неврозы, астеничнеские расстройства, расстройства поведения), 10% - умственно отсталые, около 18-20% - тяжелые психические расстройства (шизофрения, биполярные аффектные расстройства и тому подобное). Опасные люди - это пациенты с тяжелыми психическими расстройствами с позитивной симптоматикой», - отметила Пинчук.

Специалист считает значительной проблемой депрессии у подростков, основным симптомом которых является раздражительность, которую несправедливо объясняют так называемым «переходным возрастом».

«Но родители не обращаются за помощью к специалисту, считая, что этот тяжелый период пройдет. Однако, если говорить о суицидах, то они у подростков – на первом месте», - отметила Пинчук.