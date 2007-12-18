Медики нашли альтернативу пересадке сердца

Японским врачам удалось восстановить работу сердца с помощью мышечных клеток, извлеченных из бедра пациента.

Объектом эксперимента, который провели специалисты университета города Осаки, стал мужчина около 50 лет, стоявший в очереди на трансплантацию. Это первый случай в мире, когда клетки самого пациента позволили ему вернуться к нормальной жизни, избежав пересадки.

Врачи взяли 10 граммов мышечной ткани из бедра пациента и выделили из них миобласты - клетки, которые способны развиваться в мышечное волокно. Из них специалисты сформировали 25 тонких 4-сантиметровых «заплаток», которые в три слоя наложили на сердце больного.

После операции состояние пациента начало быстро улучшаться. У него нормализовались пульс и давление, а через три месяца уже отпала необходимость в кардиостимуляторе. В настоящее время сердце прооперированного мужчины почти полностью восстановилось, и уже на следующей неделе он будет выписан из больницы.

Как сообщил руководитель кардиологического центра при университете города Осаки Иосики Сава, миобластные накладки не трансформировались в мышечную ткань, однако, судя по всему, выделили вещества, которые помогают функционировать ослабшим сердечным мышцам. По его мнению, опробованный метод лечения может стать хорошей альтернативой трансплантации.

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