Маски из желатина укрепляют волосы

Желатин, благодаря содержащимся в нем белку, витаминам группы В и коллагену, способствует укреплению ногтей, улучшению состояния кожи, а также росту и оздоровлению волос. Это своеобразный природный восстановитель сухих, тусклых и ослабленных волос.

Существует множество рецептов с желатином, которые применяются для ухода за шевелюрой и ламинирования волос в домашних условиях, ведь далеко не у всех есть возможность посещать салоны красоты.

Маска или шампунь на основе желатина создает защитный слой для каждой волосинки, увеличивает объем, обеспечивает волосам здоровый внешний вид и блеск, а также способствует их усиленному росту. Такие маски и шампуни можно сделать самостоятельно.

Разнообразие желатиновых масок зависит от вашего типа волос и желания: они готовятся с яйцом, горчицей, фруктами, эфирным маслом, соком петрушки и т.д.

Для усиления эффекта волосы под маской лучше накрыть пленкой и прогреть феном. Повторяйте процедуру использования желатина для волос 1-2 раза в неделю, и ваши волосы порадуют вас своим блестящим здоровьем и внешним видом.

Желатин для волос - простой рецепт желатинового шампуня:

2 ст. ложки желатина, 1 ст. ложка кипяченой воды, 2 ст. ложки вашего любимого шампуня.

Смешайте все компоненты, на водяной бане доведите до полного растворения желатина, остудите полученный шампунь и можете им пользоваться, как обычным.

Желатин для волос - шампунь для нормальных и склонных к жирности волос:

1 ст. ложка желатина, 70 мг кипяченой воды, 1 яичный желток.

Желатин смешайте с водой и оставьте на 40 минут. Нагрейте смесь на водяной бане до полного растворения желатина. Процедите раствор, остудите, добавьте желток и перемешайте. Нанесите шампунь на волосы и оставьте на 5-10 минут, после чего тщательно промойте волосы.

Желатин для волос - шампунь для сухих, ломких и поврежденных волос:

1 ст. ложка желатина, 70 мг кипяченой воды, 1 ч. ложка яблочного уксуса, 1 капля эфирного масла жасмина, 2 капли эфирного масла шалфея.

Желатин замочите в воде на 40 минут. Нагрейте на водяной бане, процедите, добавьте эфирные масла и перемешайте. Нанесите шампунь на волосы и оставьте на 5-10 минут, после чего тщательно промойте волосы.

Желатин для волос - маска для блеска волос:

2 ст. ложки желатина, 4 ст. ложки воды.

Желатин смешайте с теплой водой и нагрейте на водяной бане до полного его растворения. Нанесите маску на волосы на 15 минут. Для лучшего эффекта обмотайте голову полиэтиленовым пакетом. После чего ополосните голову.

Желатин для волос - маска для мягкости волос:

1 ч. ложка желатина, 1 ч. ложка сухой горчицы, 1 ч. ложка бесцветной хны, 1 яичный желток.

Желатин залейте водой и оставьте на несколько минут. Доведите желатин до полного растворения на водяной бане и остудите. Добавьте горчицу и хну. Нанесите желатиновую маску на чистые волосы и держите не менее 15 минут. После чего ополосните голову.

Желатин для волос - предостережения:

Не следует втирать желатиновые смеси в корни волос, чтобы не вызвать зуд и шелушение кожи.

В процессе приготовления желатиновых масок на водяной бане не допускайте, чтобы смесь закипела, и не используйте такие маски.

Не допускайте, чтобы в шампунях и масках из желатина были комочки, такие смеси следует процеживать.

Не переусердствуйте в использовании желатина. Его избыток в организме может спровоцировать повышение свертываемости крови.

Начиная желатиновую терапию для волос, лучше проконсультироваться с врачом. Возможно, проблемы с волосами связаны не с недостатком косметического ухода, а с более серьезным заболеванием, требующим лечения.

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