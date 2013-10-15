Детей нужно вытянуть с улицы в спорт - Янукович

Украины Виктор Янукович подчеркивает необходимость привлечения детей к занятиям спортом и развития детского спорта в государстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал на встрече с женщинами - Героями Украины.

«Нам детей нужно вытянуть с улицы в спортивные заведения, в художественные заведения», - сказал Янукович.

Он отметил, что в Украине в последнее время постепенно восстанавливаются спортивные объекты, тренировочные базы. Однако, убежден Янукович, больше всего будет содействовать развитию спортивного движения реализация таких масштабных проектов, как Евро-2012 и Евробаскет-2015.

«Та инфраструктура, которая строилась к Евро-2012, - она осталась. У нас не было стадионов, у нас не было гостиниц таких современных, у нас не было аэропортов - мы сейчас это имеем», - отметил Президент

Также, по его словам, пригодятся объекты, которые будут сооружаться к Чемпионату Европы по баскетболу 2015 года. «Будет Евробаскет в 2015 году - строятся арены везде по Украине. Построим арены - и они останутся после Евробаскета», - подчеркнул Янукович.