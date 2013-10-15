В Украине снизилась смертность матерей и детей

Реализация проекта строительства перинатальных центров в регионах страны способствовала значительному снижению смертности матерей и детей, заявляет Президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня во время встречи с женщинами - Героями Украины.

«Первые перинатальные центры показали значительное снижение смертности, как среди матерей, так и среди детей. Мы начали принимать не только женщин с патологией», - сказал Президент.

Янукович привел пример Кировоградской области, где был открыт один из первых перинатальных центров. Там, по словам Президента, смертность среди матерей снизилась на 25%, а детская смертность - на 32%.

«Сейчас мы видим, что в других регионах тенденция такая же», - добавил глава государства, отметив, что строительство таких центров поддерживается населением.

«Мы начали строить перинатальные центры для того, чтобы значительно изменить ситуацию с сохранением жизни ребенка и матери», - сказал Янукович.

Президент сообщил, что на сегодняшний день перинатальные центры построены в 18 регионах Украины, еще в девяти ведется строительство.