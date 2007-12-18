Вспышку птичьего гриппа обнаружили в Германии

Вспышка птичьего гриппа H5N1 обнаружена в Германии, в домохозяйстве в Landkreis Oberhavel близ Берлина.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, Германия сообщила Еврокомиссии о обнаружении птичьего гриппа у 11 кур в этом городке еще в субботу, 15 декабря.

17 декабря Еврокомиссия утвердила внедренные предупредительные ограничительные меры в районе обнаружения этого заболевания, в частности, относительно установления 3-километровой ограничительной зоны и 10-километровой зоны надзора.

В ограничительной зоне все домашние птицы должны находиться в помещениях, а мясо птицы не может вывозиться за пределы зоны.