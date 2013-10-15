Структуру медицинской отрасли нужно упорядочить - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает необходимость постоянного совершенствования медицинской отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время встречи с женщинами - Героями Украины.

«Нам нужно упорядочить структуру медицинской отрасли, нам нужно много чего сделать для того, чтобы она была удобной для людей и эффективной», - подчеркнул Янукович.

По словам главы государства, такие изменения обусловлены развитием медицинской отрасли, которая не стоит на месте. «Большинство современных стран реформами медицинской отрасли занимаются постоянно», - отметил Президент.

Он также подчеркнул необходимость увеличения количества врачей, в частности сельских, семейных, врачей скорой помощи.