Каждый ребенок в Украине должен реализоваться - Янукович

Реформа в сфере образования призвана создать все условия для реализации детей, их научного и творческого потенциала, убежден Президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал на встрече с женщинами - Героями Украины.

«Когда мы говорим о модернизации или о реформах, это значит, что мы должны уже воспитывать совсем новое поколение, которое должно себя уже видеть в будущем. Мы должны создать для них все условия, чтобы они имели возможность себя раскрыть: во-первых, получить образование и, во-вторых, показать свои способности», - сказал Янукович.

Он отметил необходимость компьютеризации учебных заведений, модернизации учебного процесса, применения в нем новейших технологий. «Это совсем другой подход. Информационные технологии сегодня такого уровня, что они дают совсем другой уровень образования», - отметил Президент.

Примером позитивного опыта он считает реализацию программы «Открытый мир», которая в настоящее время внедряется в качестве пилотной в 54 школах. По его словам, проект планируется к реализации во всех учебных заведениях государства до конца 2015 года. Янукович выразил надежду, что этот процесс будет завершен уже в 2014 году.

Говоря о надлежащей организации учебного процесса, Янукович акцентировал внимание на завершении программы «Школьный автобус».