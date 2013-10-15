Признаки гипертонического криза

Гипертонический криз – состояние, возникающее на фоне резко повысившегося артериального давления.

Именно гипертонический криз является основной причиной вызова кареты скорой помощи. Данное состояние действительно требует срочной госпитализации, т.к. гипертонический криз достаточно быстро может привести к инсульту, инфаркту, отёку мозга, отёку лёгких и многим другим печальным последствиям.

В большинстве развитых стран мира такого диагноза, тем не менее, нет. Связано это с тем, что гипертонический криз – это, как правило, последствия запущенной артериальной гипертензии, и развивается у невнимательных к своему здоровью пациентов.

Существует несколько симптомов, отличающих гипертонический криз от других патологий:

Резкое повышение артериального давления является характерным признаком гипертонического криза, но сам факт измерения давления говорит о том, что человек следит за своим здоровьем и до криза не доведёт.

Во многих случаях жертва криза не замечает скачка давления или не придаёт этому значения.

Сильная боль в голове. Боль пульсирует, появляются расстройства зрения – «мушки».

Возможна тошнота, вплоть до рвоты. Рвота, как правило, разовая.

Эти признаки сигнализируют о нарушении кровоснабжения мозга из-за высокого давления крови.

Бросает в жар, быстро развивается потливость.

Очень характерным считается ощущение холода, дрожи.

Довольно часто проявляется «гусиная кожа».

Повышенное давление в лёгких вызывает одышку, вплоть до удушья. До отёка лёгких при своевременном вызове скорой обычно не доходит, зато на фоне одышки часто развивается следующий симптом:

Паническая атака. Хочется куда-то бежать, кого-то звать, развивается паника.Страх смерти в данном случае так силён, что человек может навредить себе сам: упасть, удариться о предмет, подавиться.В этом случае необходимо успокоиться, сесть на стул (лицом к спинке стула), положить локти на спинку и спокойно дышать. Желательно, чтобы скорая уже была вызвана.

Боль в сердце.

Слабость в руках и ногах.

Гипертонический криз – последнее предупреждение организма.

В середине прошлого века после гипертонического криза жили, по статистике, не больше двух-трёх лет. Лечение гипертензии и пожизненный приём препаратов от давления – обязательны.

Не рискуй здоровьем, проконсультируйся у кардиолога.

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