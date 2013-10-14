Украина 27 октября переходит на зимнее время

Украина в ночь с 26 на 27 октября переходит на зимнее время путем перевода часовой стрелки на один час назад.

Об этом напоминает Министерство экономического развития и торговли.

Переход на зимнее время состоится согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 1996 года Украина переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября, на летнее - в последнее воскресенье марта. Впервые «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. Переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят в более чем 110 странах мира.