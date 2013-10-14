Эксперт: украинские дети становятся всё слабее

Каждое последующее поколение детей, рожденных в Украине, слабее предыдущего.

Об этом в комментарии УНИАН заявил главный санолог Министерства здравоохранения Украины, профессор Геннадий Апанасенко.

По его словам, в Украине от 1/3 до половины детей, которые считаются здоровыми, имеют низкий уровень здоровья.

«Если основываться на сентенциии «Дети – наше будущее», то у нашей страны будущего нет. Каждое последующее поколение украинских детей рождается слабее предыдущего. Я вижу уже третье поколение, и можно абсолютно четко делать такие выводы. Вся система оценочная (здоровья школьников - УНИАН) в нашем здравоохранении никуда не годится», - отметил профессор Апанасенко.

По словам медика, деградация в детской популяции проявляется в слабости системы кровообращения, пороках сердца, слабости опорно-двигательного аппарата и мышечной системы.

Апанасенко подчеркнул, что здоровье – это не отсутствие заболеваний, а прежде всего - резервы функций организма.

«Чем выше резервы у ребенка, тем меньше он болеет, тем лучше он развивается, тем, в конце-концов, человек дольше живет. 5-7 лет тому назад, когда появились первые случаи смертей на уроках физкультуры, была создана рабочая группа при Минздраве, которая должна была четко определить, по каким критериям распределять учеников для занятий физическим воспитанием. Я предложил свою систему оценки, которая основана на учете резервов функций организма. Она дает очень четкую информацию о функциональных возможностях любого ребенка. Мы определяем количество его здоровья. Мое предложение было отвергнуто по причине дороговизны. Но неужели динамометры, спирометры и весы стоят дороже, чем компьютерные томографы, которые без числа закупает Министерство здравоохранения? Ответа я не получил. Из всего, что я предлагал, в обследование была включена лишь проба Руфье – 30 приседаний за 45 секунд. При этом регистрируется пульс в покое и в первую минуту восстановительно периода и Расчитывается индекс Руфье», - сказал эксперт.

Профессор объяснил, что резерв функций отражает энергетическую функцию митохондрий. «Митохондрии – это аккумуляторы, находящиеся в каждой клетке. От того, насколько эффективно эти аккумуляторы работают, настолько эффективно работает клетка и весь организм. Подзаряжаются эти «аккумуляторы» только благодаря физической нагрузке и больше ничему другому. Низкий уровень здоровья таблетками не лечится, он лечится только физическими нагрузками. Они должны очень четко соответствовать фукциональному состоянию ребенка. Только в этом случае мы получим позитивный результат», - сказал Апанасенко.

В свою очередь основатель медицинских центров кинезиотерапии, доктор медицинских наук, профессор Сергей Бубновский акцентировал, что любой человек должен анализировать свое здоровье по возможностям аэробной системы (насколько сердце справляется с циклическими нагрузками в определенный период времени) и функциональному резерву мышечной системы.

«Мышечная система, по сути, является насосной, в ней проходят сосудистая, нервная и лимфатическая системы. Мышцы, по сути, выполняют функцию транспорта лимфы, крови, воды, микроэлементов. Нужна обязательная силовая нагрузка, чтобы мышцы с каждым годом не теряли возможность управлять весом ребенка. Мышцы должны поспевать за ростом костей в период гормонального взрыва, когда дети быстро вырастают на 15 см. Мышечная недостаточность является причиной сердечно-сосудистых заболеваний у подростков. Мышцы восстанавливаются в любом возрасте, если дать для них силовые упражнения», - сказал Бубновский.

По его словам, функции мышц не учитываются в скриннинговых или диагностических исследованиях, педиатры не учитывают состояние мышечной системы.

«Мышечная система не рассматривается педиатрами вообще как система. Занимаясь с детьми, ослабленными физически, соматически, сердечно, оказалось, что есть смысл давать силовые и стрейчинговые нагрузки. Это позволяет увеличить аэробные нагрузки», - отметил Бубновский.

Он подчеркнул, что если мышцы не используются, они атрофируются. «Слабые мышцы – слабый ребенок. У него слабое сосудистое русло, слабая скорость объема кровотока, слабое питание. И это ведет сразу ко многим заболеваниям. Чтобы «вытащить» больного, ослабленного ребенка, надо ему создать индивидуальную программу, учитывая и силовую недостаточность, и способность пластических свойств связок, и кардиофункциональность его нагрузок. Эта программа меняется в течение года несколько раз, адаптируясь к антропометрическим изменениям организма ребенка. И тогда он и дышать умеет, и двигаться умеет, и сосуды у него в порядке (чем лучше мышца работает, тем крепче сосудистая система, лучше кровоток, обмен веществ)», - отметил Бубновский.