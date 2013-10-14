Государство усиливает поддержку семей с приемными детьми

Государство работает над усилением социальной поддержки семей с новорожденными детьми и семей, которые берут детей на воспитание из детских домов.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с женщинами - Героями Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Янукович отметил, что за последние годы была значительно увеличена единовременная помощь при рождении первого, второго и третьего ребенка - до 26, 59 и 155 тыс. грн., соответственно. По его словам, наблюдается постоянная тенденция к росту таких выплат.

По словам Президента, государство создает все условия для граждан, которые берут детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, на воспитание в свои семьи.

«Здесь мы пошли другим путем - создать такие мотивации для людей, чтобы люди забирали детей в семьи и детские дома семейного типа. У нас уже таких детских домов очень много в разных регионах Украины», - сказал глава государства.

Как отметил Янукович, благодаря такому подходу удалось уменьшить количество детей, которых воспитывали в интернатах.