Как отличить коклюш от ОРЗ

Коклюш – инфекция, поражающая дыхательную систему и сопровождающаяся приступообразным кашлем.

Приступы кашля при коклюше (укр. – кашлюк) практически невозможно остановить ни медикаментозно, ни при помощи процедур или манипуляций.

Возбудитель заболевания – коклюшная палочка.

В основном коклюшем болеют дети и подростки, однако это частично связано с тем, что взрослым в свое время делалась прививка от коклюша, а привитые болеют редко.

Если человек, привитый от коклюша, всё же им заболеет – то развернутой симптоматики коклюша не будет. Будет похоже на обычное вирусное заболевание, и заразиться от такого носителя можно запросто.

Никаких ограничений по возрасту заболевания нет. Заболеть можно сразу, ещё в роддоме. Источник инфекции при коклюше – только больной человек.

Важно запомнить: возбудители различных инфекций при кашле летают максимум метра на три. Поэтому полезно держать дистанцию с активно кашляющими людьми.

Симптомы коклюша:

Первые семь – десять дней заболевания всё очень похоже на обычный респираторный вирус: насморк, чихание, умеренное повышение температуры.

Отличием от обычного вируса служит только кашель. Кроме того, что он даже на ранних этапах развития заболевания приступообразный, на кашель не действуют противокашлевые средства.

Следующие две недели коклюш проявляет себя во всей красе: постоянные приступы кашля с выделением вязкой мокроты. Во время приступа лицо становиться красным, глаза наливаются кровью.

Постоянный кашель может привести к кровохарканью и кровоизлияниям склер глаза. Особенно опасны эти приступы для маленьких детей. Приступ кашля при коклюше может привести к остановке дыхания. Крайне важно постоянно дежурить рядом с больным ребенком.

Даже если врач правильно подобрал антибиотик и вы убили коклюшную палочку, заболевание ещё долго будет беспокоить:

Приступы кашля могут продолжаться до трёх месяцев.

Количество приступов кашля может доходить до пятидесяти в сутки. Впоследствии при заболеваниях дыхательной системы и даже при обычной простуде приступы кашля могут возвращаться. Это не является признаком повторного заболевания, а просто остаточные явления уже перенесённого.

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