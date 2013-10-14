Психологические стрессы - причина большинства заболеваний

Ведущий столичный психолог-реабилитолог Елена Бабюк считает, психологические проблемы и неблагоприятная атмосфера в семье приводят к большинству болезней. Всем известно, что от стрессов и переживаний погибают нейроны. Но не все знают, что прежде всего страдают сосуды. Это ведет к сбоям в работе внутренних органов, потому что они недополучают крови, а с ней - питательных веществ. Таким мнением эксперт поделилась в интервью с корреспондентом Gazeta.ua.

Елена Витальевна, что сейчас волнует украинцев? С какими проблемами чаще всего обращаются к психологу?

Каждому возрасту присущи свои проблемы. Молодые активные спрашивают совета, как вести себя с партнерами , как создать семью или сделать отношения лучше. Их волнует, как строить отношения с родителями. Вот недавно 20-летняя девушка приходила с проблемой: не могла для определить, какой она ориентации. 35-40 летние спрашивают, как не иметь проблем с мужем и детьми. Старые люди обращаются, когда чувствуют себя ненужными детям, испытывают недостаток внимания. Приходят люди в основном тревожные, нервные. В более старшем возрасте уже имеют астенизацию - истощение организма. У таких людей страхи, неврозы и стрессы уже проявляются физически. Я бы сказала, 70 % болезней - именно от проблем в семье и с друзьями. Сбои в психике поражают прежде всего сосуды. От этого могут голова или ноги болеть, а то и внутренние органы страдают. Развиваются длительные болезни.

Какие болезни бывают от психологических проблем?

Чаще всего жалуются на усталость. У кого-то сердце болит, у кого-то - плечи и спина. У каждого по-разному. Но психологические проблемы в любом случае " бьют" туда, где в организме слабое место. У женщины 40 лет была тахикардия, боли в сердце. В ходе терапии оказалось, что проблемы с мужем. Она к нему была очень привязана. Как только выходил из дома хотя бы на 5 минут, у нее происходили приступы удушья, имела приступы неконтролируемого страха, панические атаки. Таким пациентам я показываю несколько иную сторону существования, когда можно счастливо жить без переживаний. Постепенно заставляем посмотреть на проблему с другой стороны.

Что нужно сделать, чтобы человек по-другому смотрела на проблему?

Знаете, иногда лишние рациональные объяснения вредят. Надо дать пациенту понять, что казалось бы на первый взгляд уместные аргументы завели в тупик. Тогда находим общие варианты, как из тупика выбраться. Со временем человек выходит на такой психологический уровень, когда становится легко на душе. Это происходит в среднем за месяц, если ходить к психологу пару раз в неделю. Но выходя в свободное плавание после лечения, важно не потерять эти ориентиры, продолжать держаться на "положительной" волне и дальше по жизни.

Приведите примеры из вашей практики, когда проблемы в семье приводили к болезням.

Приходила женщина, 56 лет, вроде бы не старая. Но последние 4 года чувствовала себя разбитой, несколько месяцев не вставала с постели. Проще сказать, что у нее не болело, чем то, что болело. И руки не могла поднять, голова ежедневно кружилась. Начали разбираться в ситуации, подробно расспрашивать. Оказалось, у нее была такая ​​реакция организма на нездоровую атмосферу в семье. У нас такое часто случается, но люди этого не осознают. Женщина эта живет в провинции. А там у многих сохранились такие отношения, когда муж позволял себе поднять руку на женщину. У пациентки произошло так же - муж вел себя грубо, часто ее бил. У нее подсознательно произошел переход от семейных проблем в болезнь. Уже устала от такого состояния, поэтому обратилась к врачу. Считает себя тяжелобольной. Хотя для нас тяжелобольные - это те, кто в коме.

Что еще "из негативного" влияет на здоровье? Как себя уберечь?

Влияет куча факторов, которые истощают, выжимают жизненные ресурсы. В транспорте кто-то на ногу наступит, нахамит. На работе замечания сделают. Самое главное - чтобы такие неприятные моменты не оставались в голове надолго. Надо научиться прощать, чаще улыбаться. Сегодня сказали что-то плохое, а завтра сделают комплимент. Не стоит тратить время на просмотр пустых сериалов, особенно вечером после работы. Вместо этого лучше пообщаться с родными. Взять под руку жену, прогуляться с ней на свежем воздухе.

А что делать, когда человек сталкивается с негативом ежедневно? В семье, с друзьями или на работе?

Часто бывает, что невестку не воспринимает свекровь. Все время жену сына женщина учит, дает наставления, а то и хуже - просто не дает спокойно жить. Таким женщинам надо понять: у каждого человека есть право думать по -своему, и это мнение надо принимать. Как только подумали "она меня незллюбила " отвечать себе следующей мыслью: " Ну и я не всех люблю, но это не должно влиять на наши отношения". Нет смысла обвинять кого-то одного, потому что всегда виноваты обе стороны. У каждого в процессе жизни сформировались определенные понятия, представления, точки зрения. Но это не значит, что они правильные. Иногда люди прямо-таки думают шаблонами: " Сделаю это, потому что так надо". Но это не значит, что общепринятый способ - всегда правильный. Надо уметь смотреть на ситуации с разных сторон. Понимать , что собственное поведение - не всегда правильное. Старайтесь быть толерантными к окружающим в любых ситуациях. Научитесь чувствовать, что от вас хотят люди.

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