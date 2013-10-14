За выходные в Киеве задержали 85 пьяных водителей

10:52, 14 октября 2013
Страна
0

Произошло 6 ДТП

В Киеве за прошлые выходные инспекторы ГАИ задержали 85 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

 
Об этом УНИАН сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции.
 
В целом на протяжении 12-13 октября сотрудники ГАИ зафиксировали в Киеве 1 тыс. 242 нарушения правил дорожного движения. Одним из наиболее распространенных остается превышение скорости - 645 нарушений правил.
 
За выходные в столице зарегистрировано 6 ДТП, в которых один человек погиб и 6 получили травмы.
 
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter