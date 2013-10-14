За выходные в Киеве задержали 85 пьяных водителей
10:52, 14 октября 2013Страна
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Произошло 6 ДТП
В Киеве за прошлые выходные инспекторы ГАИ задержали 85 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом УНИАН сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции.
В целом на протяжении 12-13 октября сотрудники ГАИ зафиксировали в Киеве 1 тыс. 242 нарушения правил дорожного движения. Одним из наиболее распространенных остается превышение скорости - 645 нарушений правил.
За выходные в столице зарегистрировано 6 ДТП, в которых один человек погиб и 6 получили травмы.
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