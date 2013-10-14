Санитарно-эпидемиологической службе Украине - 90 лет

Президент Украины Виктор Янукович поздравил медиков с 90-летием со дня основания санитарно-эпидемиологической службы.

Текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.

По словам Президента, санитарная служба играет важную роль в процессе начатой модернизации системы здравоохранения.

"Решая сложные и многогранные задачи по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия населения, вы продолжаете высоко нести профессиональное звание санитарного врача. Ценю ваш самоотверженный труд, профессионализм и готовность прийти на помощь", - подчеркнул Янукович, обращаясь к персоналу СЭС.

Он пожелал медикам крепкого здоровья, счастья, благосостояния и новых свершений на благо народа Украины.