Сегодня в Украине будет тепло

На Покров в Украине синоптики прогнозируют теплую погоду, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, лишь в западных областях небольшой дождь. Ночью и утром на Левобережье страны и в Крыму местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на крайнем западе и юге до 12°; днем 11-16°, на Закарпатье и в Крыму до 20°.

В Киевской области завтра без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

В столице также без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 14-16°.