Омбудсмен настаивает на защите прав в психиатрических заведениях

Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская обратилась с представлением к премьер-министру Украины Николаю Азарову относительно обеспечения прав граждан при применении статьи 508 УПК, а именно при помещении лица в психиатрическое заведение в условиях, которые исключают его опасное поведение.

Об этом УНИАН сообщили в Секретариате Уполномоченного по правам человека.

В представлении отмечается, что в соответствии со ст. 101 Конституции Украины, Законом Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека» Уполномоченным осуществляется системный мониторинг состояния соблюдения прав и законных интересов лиц, к которым применены меры пресечения в виде, в частности, помещения в психиатрическое заведение.

“Помещение лица в психиатрическое заведение в условиях, которые исключают его опасное поведение, является видом меры пресечения, который был введен новым Уголовным процессуальным кодексом Украины (п. 2 части первой ст. 508). Стоит отметить, что правовая норма, которая предусматривает этот вид меры пресечения, не согласуется с другими законодательными актами”, - заявляет омбудсмен.

Так, по объяснению Лутковской, Законом Украины «О психиатрической помощи» предусматривается не помещение, а «госпитализация лица в психиатрическое заведение» с исчерпывающим перечнем оснований для этого, среди которых отсутствует применение указанного вида меры пресечения (ст. 13). Отсутствие четкого порядка применения ст. 508 УПК приводит и к тому, что содержание таких лиц, а также организация соответствующих мер безопасности во время пребывания их в медицинском заведении, осуществляется персоналом медицинских учреждений по их собственному усмотрению, что, в свою очередь, создает основание для нарушений прав и свобод как пациентов, так и работников.

Кроме того, законом не определено, какие именно условия можно считать «исключающими опасное поведение» указанных лиц, отметила Лутковская.

“Изложенные факты свидетельствуют о насущной необходимости в разработке Порядка выполнения мер пресечения в виде передачи лица на попечение опекунам, близким родственникам или членам семьи с обязательным врачебным наблюдением, и помещения в психиатрическое заведение в условиях, которые исключают его опасное поведение”, - отметила она.

Ввиду этого, Уполномоченный предлагает создать рабочую группу из числа специалистов Министерства здравоохранения Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства юстиции Украины, Государственной пенитенциарной службы Украины с привлечением при согласии представителей Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии, а также общественности с целью разработки Порядка выполнения мер пресечения в виде передачи лица на попечение опекунам, близким родственникам или членам семьи с обязательным врачебным наблюдением, и помещения в психиатрическое заведение в условиях, которые исключают его опасное поведение, в соответствии с международными стандартами обеспечения прав и свобод лиц с психическими расстройствами.