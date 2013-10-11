Нетрадиционная медицина в паллиативной помощи

В Киеве проходит Международная конференция "Место народной и нетрадиционной медицины в паллиативной помощи" , посвященная Всемирному Дню паллиативной и хосписной помощи.

Участники конференции обсудят актуальные вопросы комплементарной, альтернативной (народной) медицины в клинической практике в паллиативной и хосписной помощи. В частности, речь пойдет о мировом опыте применения методов народной медицины в клинической практике в паллиативной и хосписной помощи, духовные аспекты паллиативной помощи. Медики обсудят организационно-технологические и методические аспекты работы учреждений паллиативной и хосписной помощи, а также новые направления в разработке и применении медикаментозных и немедикоментозных методов лечения.

Вниманию врачей будут представлены также мастер-классы по контролю хронического болевого синдрома, аюрведы, биоэнергоинформационной медицины, гомеопатии, ароматерапии, традиционной китайской медицины, фитотерапии, мануальной терапии, массажа и цигун-терапии.

Организаторами мероприятия выступило Министерство здравоохранения Украины, Комитет по вопросам народной и нетрадиционной медицины МОЗ Украины, Национальная медицинская академия последипломного образования им.П.Л. Шупика, Всеукраинская общественная организация «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной помощи», Ассоциация специалистов по народной и нетрадиционной медицины Украины .