ВР планирует ввести экологический аудит для предприятий

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в статью 12 Закона Украины "Об экологическом аудите" (относительно объектов, которые представляют повышенную экологическую опасность).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 252 народных депутата из 314, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно предложенным законопроектом изменениям, в части третьей статьи 12 Закона Украины “Об экологическом аудите” устанавливается, что обязательный экологический аудит осуществляется по заказу заинтересованных органов исполнительной власти или органов местного самоуправления относительно объектов или видов деятельности, которые представляют повышенную экологическую опасность, в соответствии с перечнем, который утверждается Кабинетом министров Украины, в случае, в частности, передачи в аренду целостных имущественных комплексов государственных и коммунальных предприятий и организаций, их структурных подразделений (сейчас - передача в долгосрочную аренду объектов государственной или коммунальной собственности).

Кроме того, устанавливается, что обязательный экологический аудит будет осуществляться и в случае вывода из эксплуатации объектов; ликвидации юридического лица, которое владеет или пользуется объектами или осуществляет виды деятельности, представляющие повышенную экологическую опасность.