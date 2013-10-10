В Тернополе магазин нарушал запрет на торговлю алкоголем ночью

В Тернополе сегодня демонтировали магазин, который несмотря на запрещение местной власти торговал алкоголем в вечернее время.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, демонтаж торгового павильона «Инга» на проспекте Злуки осуществлялся на основании решения исполнительного комитета.

«Данный объект не имеет документов, которые удостоверяют право пользования землей, разрешение управления торговли тоже отсутствует. Кроме того, здесь осуществлялась продажа алкоголя в ночное время, продажа табачных и слабоалкогольных изделий несовершеннолетним, регулярно рядом с магазином фиксировались нарушения общественного порядка», – объяснил причины демонтажа руководитель рабочей группы по проведению демонтировочных работ, специалист городского управления ЖКХ Виктор Снитинский.

По данным пресс-службы мэрии, во время демонтажа совладелец объекта торговли пытался помешать выполнению решения горсовета, бросался под колеса коммунальной техники и отбирал у рабочих спецсредства.

Несмотря на это рабочей группе удалось с помощью лома и огнережущего аппарата открыть двери павильона, совместно с правоохранительными органами осуществить опись товаров и начать демонтаж.

Предварительно в мэрию неоднократно поступали жалобы на деятельность данного магазина от жителей прилегающих домов, однако закрыть торговый павильон никак не удавалось, поскольку все запретительные решения предприниматель брался обжаловать в судах, а судебные процессы затягивались.

Магазин «Инга» был широко известным в Тернополе объектом торговли, поскольку это было чуть ли не единственное место, где среди ночи несмотря на запрещение местной власти удавалось приобрести алкоголь.