Минздрав пытается провести тендер за закрытыми дверями

Министерство здравоохранения опять пытается провести тендер на закупку машин скорой помощи за закрытыми дверями - без участия общественности и народных депутатов.

Об этом заявил председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию деятельности Минздрава, депутат из фракции «Батькивщина» Анатолий Дирив, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

По его словам, сегодня раскрытие предложений конкурсных торгов на госзакупку автомобилей скорой медицинской помощи и их оборудования уже в третий раз было перенесено.

«Нежелание чиновников Министерства здравоохранения открыто провести тендер говорит об одном - коррупционная составляющая этой госзакупки является очень высокой. Это подтверждают и документы - согласно им, на этой сделке Минздрав «отмоет» по меньшей мере 200 млн. грн», - заявил народный депутат.

Так, согласно официальным документам, в рамках закупки машин скорой помощи Минздрав собирается приобрести 1063 автомобиля стоимостью 649 тыс. грн за единицу, что на 184 тыс. грн больше, чем рыночная цена этих машин со всем медоборудованием, отметил Дирив, добавив, что «таким образом «чистая прибыль» в карман чиновников министерства будет достигать 200 млн. грн».

Председатель ВСК обратился к премьер-министру Украины, генпрокурору, министру внутренних дел, министру экономического развития и торговли Украины и в Госфининспекцию с требованием проверить проведение данного тендера и не допустить растраты бюджетных средств.