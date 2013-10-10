Чем полезны яблоки

В яблоках, в зависимости от сорта, пектинов приблизительно 1,2 мг на 100 г. Они разносторонне действуют на организм , прежде всего - бактерицидно. Тщательно пережевывая яблоко, мы санируем ротовую полость, таким образом погибают болезнетворные микробы.

А еще эти замечательные плоды:

1 . Помогают похудеть. Лучшая диета для стройности - это в течение нескольких дней есть печеные яблоки с корицей и кефиром, будет меньше нагрузка на желудок, и одновременно будут выводиться токсины. Заедайте 200 г кефира 3 - 4 яблоками. Чтобы такая диета не надоела своим однообразием, можно добавлять в яблоки корицу, в кефир специи , или зелень .

2. Выводят яды. Яблоки - это натуральный сорбент. Они богаты пектином - белком, который чистит кишечник, и флавоноидами, которые связывают свободные радикалы, предотвращая развитие опухолей.

3. Добавляют сил. Благодаря минералам магния, фосфора, кальция, калия, селена и йода, а также витаминам С, В1, В2, РР, Е и А яблоки отлично восстанавливают силы после усталости, стрессов, при болезни.

4. Снижают холестерин. Диетологи заметили, что двухнедельная яблочная диета снижает уровень этого вещества в крови человека аж на 30 % !

5. Очищают зубы. Этими сочными фруктами можно заменить зубные щетки. Достаточно только сьесть одно яблочко натощак - и зубная эмаль естественным образом очистится от налета , скопившегося на ней, а в промасованных деснах улучшится кровоснабжение .

6. Улучшают пищеварение. В плодах есть органические кислоты : яблочная , лимонная , салициловая и бор. Благодаря этому, яблоки стимулируют выработку желчи и желудочного сока. Итак, одно яблоко за 20 минут до еды - и волчий аппетит во время трапезы вам гарантирован.