Для строительства «Охматдета» привлекут 644 млн

Кабинет министров Украины одобрил проект социально-экономического развития по строительству лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» в Киеве и утвердил условия предоставления в 2013 году госгарантий для привлечения финансирования на сумму в 644,3 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на принятое правительством 9 октября решение.

Согласно сообщению, общая сметная стоимость реализации проекта составляет 1,785 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года Кабинет министров Украины поручил Укревроинфрапроекту совместно с Минфином и Минэкономразвития активизировать работу с государственными банками по привлечению 750 млн грн под государственные гарантии для финансирования бесперебойного выполнения работ по строительству «Охматдета».

Ранее, члены опекунского совета «Охматдета» и представители общественных организаций в открытом обращении к премьер-министру Украины Азарову выразили глубокое разочарование неспособностью Кабинета министров обеспечить бесперебойное и своевременное финансирование модернизации главной детской больницы страны.