В Украине проведут мониторинг качества продуктов питания

Всеукраинская правозащитная организация «Объединение Богдана Хмельницкого» намерена провести Всеукраинский мониторинг качества продуктов питания для того, чтобы выявить нарушение правил их производства и препятствовать поступлению некачественной продукции в продажу.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил журналистам глава организации Богдан Хмельницкий.

«Наша общественная организация инициирует проведение Всеукраинского общественного мониторинга «Что едят украинцы» с целью повлиять на критическую ситуацию, защитить свое здоровье и жизнь. Мы призываем всех людей, у которых есть гражданская позиция, присоединяться к нам», - сказал Хмельницкий.

По его словам, в ходе мониторинга правозащитники, эксперты и представители гражданских организаций по защите прав потребителей планируют проинспектировать работу крупнейших отечественных производителей продуктов питания.

«Мы хотим заходить на эти предприятия как общественный контроль. Мы будем заходить туда с экспертами, с профсоюзами, с правозащитниками», - пояснил глава правозащитной организации.

Начать Всеукраинский мониторинг правозащитники намерены с Винницкого птицекомплекса (г. Ладыжин), принадлежащего крупнейшему украинскому производителю курятины «Мироновскому хлебопродукту» (МХП).

«В первую очередь, в Винницкий птицекомплекс мы хотим зайти посмотреть… «Мироновский хлебопродукт» - это только начало, если завтра к нам придут ребята не из Винницы, а из любого другого города и начнут говорить о незаконных действиях предприятий и продуктах питания, мы будем заниматься каждым сигналом, который нам будет поступать», - сказал Хмельницкий.

В МХП корреспонденту УНИАН сообщили, что не против проведения подобного мониторинга на Винницком птицекомплексе.

«По заявке, посещение предприятия возможно. Мы всегда открыты. В прошлом году, когда мы запускали Винницкий птицекомплекс, нас посетило около 1 тыс. человек», - сказала начальник отдела по работе с инвесторами и СМИ МХП Анастасия Соботюк.

Справка УНИАН. «Объединение Богдана Хмельницкого» работает в Украине с 2002 года. Организация осуществляет контроль над деятельностью судебной и пенитенциарной систем, прокуратуры, правоохранительных органов, соответствующих министерств и ведомств.

Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании к концу 2012 года составлял около 280 тыс. гектаров.