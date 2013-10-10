Украина и Швейцария будут сотрудничать в сфере защиты инвалидов

Руководство Фонда социальной защиты инвалидов в Украине и швейцарского Фонда Pigna договорились о заключении соглашения о сотрудничестве в сфере социальной адаптации людей с особыми потребностями.

Об этом сказал директор Фонда соцзащиты инвалидов Игорь Забокрицкий, который находится в Швейцарии в составе украинской делегации во главе с министром социальной политики Наталией Королевской, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

«Вчера мы встретились с нашими коллегами из Фонда Pigna, которые показали нам, как их организация занимается интеграцией в общество людей с особыми потребностями. Нам тоже есть что показать и чем поделиться с коллегами, поэтому мы пригласили их в Украину», - сказал Забокрицкий.

По его словам, результатом переговоров стала договоренность относительно подписания соглашения о сотрудничестве между фондами в сфере предоставления услуг людям с особыми потребностями, в том числе их проживания, организации общественного питания, трудоустройства, интеграции в трудовой процесс и привлечения к сфере предоставления услуг и тому подобное.

***Фонд Pigna (Швейцария) - неправительственная организация. Работает для людей с множественными изъянами. Деятельность Фонда: услуги для людей с особыми потребностями по организации проживания, общественного питания, занятости, интеграции в трудовой процесс, привлечения к сфере предоставления услуг.

Фонд социальной защиты инвалидов в Украине создан в 1991 г. В 2011 году был реорганизован в бюджетное учреждение. В соответствии с возложенными задачами, Фонд в пределах определенной компетенции осуществляет реализацию мероприятий по обеспечению занятости и трудоустройства инвалидов и выполнению программ по социальной защите инвалидов.