Кировоградщина: 4-летняя девочка отравилась грибами

В Кировоградской области грибами отравился четырехлетний ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в области, вчера, 8 октября, в неврологическое отделение детской областной больницы с отравлением грибами госпитализирована 4-летняя девочка из с. Семенастое Новоукраинского района. Сейчас состояние ребенка средней степени тяжести.

Также вчера, 8 октября, в Долинском районе области две сестры одиннадцати и семнадцати лет отравились грибами и были госпитализированы в неврологическое отделение детской областной больницы. Грибы употребляли и родители девочек, однако в больницу попали только дети. Сейчас больные находятся в состоянии средней степени тяжести.