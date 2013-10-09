У каждой 4-й женщины в Украине - запущенный рак молочной железы

В Украине у каждой четвертой женщины при первичном обследовании у маммолога выявляют запущенную форму рака молочной железы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный онколог Министерства здравоохранения Украины Игорь Седаков в ходе презентации проекта «Мужчины против рака груди».

Главный онколог подчеркнул, что в Украине есть серьезная материально-техническая база для выявления онкопатологий на начальных стадиях.

«Сегодня в Украине зарегистрировано 336 маммографов. Выполняется более 730 тысяч маммограмм ежегодно. Однако показатели запущенности – начиная со 2В стадии и до 4-й стадией – колеблются в пределах 25%. То есть, каждая четвертая женщина в Украине, обращаясь на первичный прием к врачу, уже имеет распространенный опухолевый процесс», - сказал Седаков.

Акцентировав внимание на вопросах фармакоэкономики, главный онколог, ссылаясь на официальные данные американских экспертов, подчеркнул, что на лечение одной больной с начальной формой рака молочной железы – 1 стадия – в среднем уходит от 3 до 30 тысяч долларов (если говорить о суперсовременных таргетных препаратах).

«Для лечения 3-й и 4-й стадий тратится до полумиллиона долларов в год. Надо четко понимать, что, вложив идею необходимости проведения скриннинговых мероприятий у женщин нашей страны, мы сможем сэкономить в бюджете достаточно большие суммы. Ведь 5-летняя выживаемость больных при 1-й стадии достигает 100%, 10-летняя – до 98%.

Болезнь молодеет, и из жизни уходят молодые женщины, которые способны для нашего общества, для своих семей приносить много пользы», - сказал Седаков.