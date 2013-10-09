В Украине стартовал проект «Мужчины против рака груди».

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе презентации проекта главный онколог Министерства здравоохранения Украины Игорь Седаков подчеркнул, что в Украине, как и во многих развитых странах показатели заболеваемости раком молочной железы достаточно высоки.

«В Украине ежегодно эта патология уносит из жизни около 7 тысяч украинских женщин, а в мире - более 70 тысяч женщин. Ежегодно в мире регистрируется более 12 млн случаев злокачественных новообразований, порядка 7 млн жителей планеты умирают. Ежегодно в мире регистрируется более миллиона 50 тысяч новых случаев рака», - сказал Седаков.

Он отметил, что в некоторых странах эта патология является национальным бедствием – заболеваемость фиксируется запредельная.

«Это прежде всего США, Израиль, Канада, Финляндия, Швейцария. Там показатели заболеваемости достигают 90-110 на 100 тысяч женского населения. Но 5-летняя выживаемость там превышает 80%, что говорит скриниговые мероприятия (раннее выявление), которые проводятся государством, являются очень эффективными. В Украине данный показатель фиксируется за последние годы в пределах 65-67 на 100 тыс женского населения. Однако мы имеем ежегодный прирост данного показателя на 1-1,5%. 5-летняя выживаемость в нашей стране – 45-48%. Мероприятия, направленные на раннее выявление рака молочной железы, оказывают высокую эффективность. Раннее выявление – это постоянное плановое обследование женского населения, в частности, скриннинговая маммография по показаниям для женщин после 45 лет», - сказал Седаков.

Инициаторами проекта «Мужчины против рака груди» стали Всеукраинская общественная организация «Вместе против рака», которая объединяет людей, живущих с таким диагнозом, и Национальная сборная Украины по футболу.

По словам участников презентации, идея проекта - привлечь внимание к такой важной социальной проблемы и побудить каждого человека спросить у своих родных женщин - давно они посещали врача?

В рамках проекта лучшие футболисты страны - Евгений Коноплянка, Артем Федецкий, Андрей Пятов, Вячеслав Шевчук, Виталий Мандзюк, Роман Безус приняли участие в фотосессии. Социальная реклама с портретами футболистов будет размещена в торговых центрах Киева, Львова и Донецка. Также в 600 вагонах метро будет размещены баннеры со слоганом «Сохрани любимую! Сходи с ней к маммологу!». Будет работать горячая линия, по которой каждая женщина сможет узнать, где в государственных учреждениях района, области, города можна будет обследовать молочную железу, а социальный ролик будет транслироваться по украинским телеканалам.