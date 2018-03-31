В Украине будет циркулировать новый штамм вируса гриппа

В Украине в эпидемическом сезоне 2013-2014 будет циркулировать новый штамм вируса гриппа - B/Massachusetts/2/2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Александр Кравчук.

Ссылаясь на прогнозы Всемирной организации здравоохранения, он отметил, что в Северном полушарии, в том числе в Украине, будут циркулировать три штамма вирусов гриппа A/California/7/2009 (H1n1), A/H3N2/Victoria/361/2011d и B/Massachusetts/2/2012.

“По прогнозам специалистов Национальной медицинской академии и Госэпидслужбы, ожидаем, что нынешний эпидемический сезон гриппа и ОРВИ будет характеризоваться умеренной интенсивностью. Вероятно, эпидемиологический процесс будет иметь волновой характер. Подъем заболеваемости ожидаем в конце декабря этого года и в начале марта следующего года”, - сказал Кравчук.

По его словам, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация относительно гриппа и ОРВИ стабильна, прогнозируется и отвечает среднегодовым показателям для этого времени года.

“Еженедельно мы наблюдаем традиционный рост показателей заболеваемости на 5%. Ни в одном из регионов превышения эпидемпорога не зафиксировано. Рост был лишь в первые недели сентября, что связано с похолоданием”, - отметил Кравчук.

В свою очередь главный внештатный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская отметила, что грипп В имеет более стабильный геном по сравнению с гриппом А.

“Самым тяжелым в клиническом плане является грипп А. Грипп В тоже может иметь среднетяжелые и тяжелые формы хода заболевания, но прогностического значения этот штамм не имеет. Опасны новые пандемические штаммы вируса гриппа, которые полностью изменяют поверхностные белки”, - отметила Голубовская.