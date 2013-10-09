Лекарства, изготовленные аптеками, могут освободить от налогов

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменения в подпункт 197.1.27 пункта 197.1 статьи 197 Налогового кодекса Украины (относительно создания благоприятных условий для улучшения обеспечения заведений здравоохранения и граждан доступными лекарственными средствами)».

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект (регистрационный номер 2227) проголосовали 256 из 384 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предусматривается освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по поставкам лекарственных средств, которые изготовляются аптечными заведениями по рецептам врачей и заказам лечебно-профилактических заведений из разрешенных к применению действующих и вспомогательных веществ.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятие этого законопроекта приведет к расширению возможностей обеспечения заведений здравоохранения и малообеспеченных слоев населения доступными лекарственными средствами, изготовленными по рецептам врачей и по заказу лечебно-профилактических заведений из разрешенных к применению действующих и вспомогательных веществ.

Как отмечается в пояснительной записке, Налоговым кодексом определено, что от налогообложения освобождаются, в частности, операции по поставкам лекарственных средств, разрешенных для производства и применения в Украине и внесенных в Государственный реестр лекарственных средств (в том числе аптечными заведениями), а также изделия медицинского назначения по перечню, утвержденному Кабинетом министров Украины. Вместе с тем эта норма Кодекса не выставляет четкого требования относительно производителя лекарственных средств, поскольку производство лекарственных средств может быть как в условиях аптеки, так и промышленное.

В записке отмечается, что в соответствии со статьей 9 Закона Украины “О лекарственных средствах” не подлежат государственной регистрации лекарственные средства, которые изготовляются в аптеках по рецептам врачей и по заказу лечебно-профилактических заведений из разрешенных к применению действующих и вспомогательных веществ. «На основании вышеупомянутого на практике возникла правовая коллизия, которая приводит к росту расходов на приобретение лекарственных средств гражданами и повышение бюджетных расходов на закупку лекарственных средств, изготовленных в условиях аптеки лечебно-профилактическими заведениями, которые не предусмотрены в сметах лечебных учреждений», - отмечается в документе.