Почти половина вакцин не соответствует евростандартам

Почти у половины вакцин, которыми прививают детей, нет сертификата GMP (правила производства лекарственных средств), который действует во всем мире.

Об этом “Сегодня” сообщил член Временной следственной комиссии ВР по расследованию неэффективного использования средств должностными лицами Министерства здравоохранения и фактов нарушения законодательства в сфере здравоохранения, народный депутат от «Батькивщины» Павел Петренко.

«43% препаратов, утвержденных планом вакцинации, а это 12 вакцин российского производства, не соответствуют европейским стандартам качества. А значит, они опасны, ведь можно сказать, что это вакцины сомнительного происхождения. По этим вакцинам в прошлом году Гослекслужба вынесла около 20 распоряжений о приостановке использования, так как дети умирали от прививок», — заявил Петренко.

В МОЗ признают, что у российских вакцин действительно нет европейского сертификата, но уверяют, что это не свидетельствует об их плохом качестве.

«При поступлении препаратов в Украину совершается постоянный государственный контроль их качества. Эти вакцины безопасны и эффективны. У них нет сертификата GMP, потому что в России другие стандарты. Для того чтобы у украинцев был равный доступ к вакцинам, в том числе и российского производства, которые в Украине уже более 15 лет и доказали свою безопасность, МОЗ предлагает приостановить требование по соответствию сертификату GMP и провести вакцинацию. Иначе плановая вакцинация окажется под угрозой срыва», — пояснили “Сегодня” в пресс-службе Министерства здравоохранения.

segodnya.ua