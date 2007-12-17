Киви обеспечивает здоровую работу сердца

Еще какой-то десяток лет назад этот фрукт был для нас чем-то экзотическим, и цены на него "кусались". Теперь его вкус знаком каждому и купить его могут все. Речь идет о киви, который получил свое название от маленькой птицы киви, которая обладает длинным клювом и не умеет летать, а внешне очень похожа на этот фрукт.

ЗА ЧТО КИВИ ЛЮБЯТ…

…Врачи

За то, что в нем содержится очень много полезных компонентов. В первую очередь этот мохнатый зеленый шарик богат витамином С (аскорбиновой кислотой). В 100 г фрукта находится от 250 до 380 мг витамина С. Больше, чем в киви, его нет ни в одном другом продукте. Аскорбиновая кислота активно участвует в процессе обмена веществ, укрепляет кровеносные сосуды и иммунную систему, повышает сопротивляемость организма различным инфекциям. Чтобы обеспечить организм аскорбинкой, достаточно съедать даже полфрукта в день. Таким чемпионским богатством объясняются и частые аллергии на киви: съедая 2—3 фрукта, мы получаем сильную передозировку витамина С. Ее становится видно по лицу, рукам, где появляется сыпь. Поэтому киви противопоказан для аллергиков. Чтобы избежать передозировки, надо запивать киви зеленым чаем, где много биофлавоноидов, которые смягчают действие аскорбинки.

Кроме аскорбинки, киви содержит много магния, который обеспечивает здоровую работу сердца и успокаивает нервную систему, а также йода, который поддерживает нормальную функцию щитовидки. В киви также много клетчатки, а она, как известно, помогает выведению из организма избыточного холестерина и нормализует пищеварение.

…Женщины

Во-первых, прекрасная половина человечества любит киви за то, что в нем минимум калорий и он считается диетическим продуктом. А во-вторых, из-за того, что витамины и органические кислоты киви делают кожу более упругой, подтянутой и молодой. Вот как нужно использовать чудо-фрукт в косметических целях.

Очищающая маска

Разомните в пюре 1 плод киви. Полученную массу ничем не разбавляйте, щедро нанесите на лицо. Масса должна слегка пощипывать кожу. Смойте маску через 15 минут. После этого протрите лицо тоником и нанесите нежирный увлажняющий крем.

Питательная маска

Разомните половинку банана и 1 плод киви средней величины, хорошенько перемешайте массу. Для усиления смягчающего эффекта добавьте 2 ст. л. натурального йогурта. Наложите маску на предварительно очищенное лицо. Смойте теплой водой через 15—20 минут. Протрите лицо лосьоном.

КАК ВЫБИРАТЬ И ХРАНИТЬ

Для начала ощупайте плод. Если он слишком жесткий, значит, обладает пресным вкусом, еще не созрел. Если плод на ощупь упругий, но не размякший и не ссохшийся, значит, его можно есть, он достаточно сочный и сладкий. На ощупывании не останавливайтесь – понюхайте киви. Спелый плод должен издавать аромат банана, земляники и лимона. Чтобы подольше сохранить киви, заверните плоды в полиэтиленовый пакет с дырочками. Так они могут храниться в холодильнике около месяца.

Сегодня