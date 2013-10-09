Азаров поручил безотлагательно помочь больным ВИЧ/СПИДом

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил безотлагательно обеспечить надлежащие условия для оказания медицинской помощи больным ВИЧ/СПИДом и принять меры реагирования на обращение участников акции, состоявшейся под Домом правительства.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Акция была связана с задержкой в завершении строительства (реконструкции) здания Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Национальной академии медицинских наук Украины по адресу: ул. Амосова, 5.

Премьер-министр поручил министру здравоохранения Раисе Богатыревой взять под личный контроль вопросы обеспечения надлежащей медицинской помощи, в частности, стационарной, больным ВИЧ/СПИДом.

Также глава правительства дал поручение КГГА и Минагрополитики обеспечить оформление правоустанавливающих документов на земельный участок для размещения клиники Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского.

По результатам обращения общественных активистов Азаров поставил задачу, в частности, Национальной академии медицинских наук Украины, Укревроинфрапроекту, КГГА, Минрегиону, Госрстройархинспекции принять действенные меры для ввода в эксплуатацию здания, где разместится клиника. О результатах выполнения поручения следует проинформировать правительство до 28 октября.

Координацию и контроль выполнения этого поручения будет осуществлять вице-премьер-министр Константин Грищенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 октября, представители Всеукраинской благотворительной организации «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом» провели под Кабмином акцию с целью решить проблему доступности лечения для тяжелобольных людей, живущих с ВИЧ. Основные претензии участники акции выразили в адрес президента НАНУ Андрея Сердюка, который, по их мнению, не обеспечивает надлежащее лечение пациентов больницы Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского. По информации общественных активистов, не осуществлен переезд учреждения в новостройку по ул. Амосова в Киеве в установленный срок, без надлежащего стационарного лечения и медицинских препаратов в течение августа - сентября осталось около 9 тыс. пациентов. Участники акции обратились к премьеру с просьбой оказать содействие в решении проблемы.