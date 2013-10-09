Потребление йогурта повысит осенью иммунитет

Эксперты развенчали самые популярные мифы об ужине. Оказалось, что есть после 18.00 не только не вредно, но и нужно! Вопрос – что есть и когда. Об этом в рамках круглого стола, прошедшего в Киеве, рассказали врач, фитотерапевт, автор более 45 книг о здоровом образе жизни Борис Скачко, а также эксперт по спортивному питанию, тренер и чемпион Украины по бодибилдингу Сергей Титаренко.

Борис Скачко говорит, что многие разрекламированные диетические схемы не выдерживают никакой критики и даже опасны:

- Говорят, что после 18:00 нельзя есть. Но это касается мяса, жиров, сложных углеводов. Всего, что не переварится ко времени начала сна и ночь напролет будет гнить в кишечнике, создавая прекрасную среду для развития бактерий, выделяя аммиак, плохо влияющий на работу мозга, вызывающий пробуждения по ночам, раздражительность и агрессивность днем.

Интересный факт: пока человек стоит, его кровообращение происходит в 4 раза быстрее из-за гипоксии, которую испытывает мозг от этого, по сути, не самого удобного положения в пространстве. Но как только человек ложится, кровь бежит уже медленнее, все процессы замедляются. Для переваривания мяса требуется 5-6 часов, потому эти продукты надо есть не позже, чем за 5 часов до сна. Однако и совсем отказаться от еды нельзя: организм ведь продолжает работать, ему нужна энергия. Получить ее мы можем лишь из пищи. Вопрос – из какой. Эксперты сошлись на том, что незадолго до сна следует есть кисломолочные продукты, на переваривание которых уходит до двух часов.

Потребление кефиров, йогуртов в конце дня, особенно осенью, помогает желудку еще и справляться с болезнями.

- Как же иначе, ведь молочнокислые продукты содержат бактерии, которые участвуют в пищеварении. Такой продукт частично "сам себя переваривает", – отмечает Борис Скачко. – Но он также помогает нашему желудочно-кишечному тракту, способствует уменьшению процессов гниения, а переваренный белок дает аминокислоты, участвующие в выработке интерферона. Вот вам и формирование естественной системы защиты организма от инфекций, вирусов, всего лишь с помощью нормального рационального питания!

Выбирая кисломолочные продукты, обратите внимание на те, которые произведены по термостатной технологии: когда сквашивание продукта происходит в самой упаковке, при этом сохраняются все полезные свойства молока. А если это еще и отборное молоко из экологически чистого Прикарпатья – такое, например, используется в термостатной продукции ТМ "Галичина" – пользы будет куда больше.

- Правильный источник кальция – не таблетки с витамином, а качественный молочный продукт, - считает эксперт по спортивному питанию Сергей Титаренко. - Еще совет – не берите тот, который обещает 0% жирности. Ведь жирность напрямую влияет на усвоение кальция и других микроэлементов. 0% на упаковке – это лишь модная тенденция.

Кстати, кисломолочные продукты – хороший выбор для тех, кто вечером после работы посещает фитнес-центры. Тренеры также напоминают, что без качественного питания не удастся ни похудеть, ни мышцы нарастить, ни дряблые участки подтянуть. Специальное спортивное питание или добавки в этом случае никак не заменят полноценный ежедневный рацион, в состав которого обязательно должна входить кисломолочка.

gazeta.ua