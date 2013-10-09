В работе Минздрава обнаружили более 100 нарушений

Народные депутаты обнаружили в работе Министерства здравоохранения более 100 нарушений за два года.

В Верховной Раде завершила работу и подготовила отчет Временная следственная комиссия (ВСК) по расследованию злоупотреблений в Министерстве здравоохранения за 2012-2013 годы, сообщает “Коммерсантъ Украина” (№ 161 (1864) от 9 октября).

Издание отмечает, что Временная следственная комиссия Верховной Рады, расследовавшая нарушения законодательства в работе Минздрава в 2012-2013 годах, была создана 15 мая. В нее вошли 13 депутатов из всех фракций.

"Комиссия была создана в ответ на многочисленные жалобы граждан на завышение цен на лекарства, нарушения при проведении госзакупок, злоупотребления со стороны Минздрава",— пояснил “Коммерсанту” глава комиссии Анатолий Дырив ("Батькивщина").

По данным ВСК, за последние два года в работе Минздрава было допущено более 100 различных нарушений. Например, сообщается, что в 2012 году в Украине действовало восемь целевых государственных медицинских программ, но ни одна из них не выполнялась полностью. Так, программа противодействия туберкулезу предусматривала туберкулинодиагностику 90% детей в возрасте до 14 лет, а по факту было охвачено 72% детей. Лечением от туберкулеза планировалось обеспечить 75% ВИЧ-инфицированных, но получили лечение всего 45% пациентов. Согласно выводам депутатов, программа иммунопрофилактики также не была выполнена: охватить прививками планировалось 95% детей возрастом до года, а было привито от 46% до 75%.

В Верховной Раде утверждают, что из-за неправильного распределения медпрепаратов в некоторых регионах возникала нехватка вакцин, что приводило к вспышкам инфекционных заболеваний. Например, в 2012 году вакциной для профилактики туберкулеза Тернопольская область была обеспечена на 134%, а Запорожская — всего на 52%. При этом в прошлом году количество заболевших туберкулезом в Запорожской области выросло на 5%.

"Вопросами выполнения государственных программ и распределения препаратов для вакцинации занимается министр здравоохранения Раиса Богатырева. Поэтому мы будем рекомендовать президенту и Кабинету министров уволить ее с занимаемой должности", — заявил Дырив.

В отчете также сообщается об увеличении количества фальсифицированных лекарств — в 2009 году было изъято 230 тыс. упаковок, а в 2013 г. — более 4 млн, — а также об использовании запрещенных медикаментов.

Кроме того, ВСК обнаружила нарушения при госзакупках. "Минздрав закупал импортные препараты и медицинское оборудование по ценам от 10% до 70% выше, чем в России, Польше, Болгарии, Чехии, Венгрии, Молдове. Если бы закупка осуществлялась по минимальным ценам, экономия составила бы около 47,5 млн грн", — заявил Дырив.

Как сообщает газета, ВСК намерена рекомендовать Генпрокуратуре, СБУ и МВД провести проверку и дать правовую оценку выявленным нарушениям.

Вместе с тем в Минздраве сомневаются, что отчет будет принят парламентом. "Подобные документы выходили неоднократно, но лопались, как мыльный политический пузырь. Если Рада примет отчет и материалы будут переданы в следственные органы, которые докажут причастность должностных лиц к правонарушениям, эти сотрудники понесут ответственность. Но в последние годы ни одного судебного решения по данным ВСК не было", — заявил изданию и. о. руководителя пресс-службы Минздрава Виктор Сальков.

kommersant.ua