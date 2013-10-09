Украина развивает сотрудничество с Индией в сфере медицины

Министр здравоохранения Раиса Богатырева подтверждает неизменную заинтересованность Украины в развитии взаимовыгодного сотрудничества с индийскими партнерами в сфере здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, об этом она сказала во время встречи с послом Индии в Украине Радживом Кумаром Чандером.

Министр сообщила, что ей известно об интересе индийской стороны к расширению сотрудничества в сфере фармацевтики, и заверила партнеров в готовности и в дальнейшем содействовать развитию украинско-индийских отношений.

Со своей стороны Чандер заверил Богатыреву, что сотрудничество в фармацевтическом секторе очень интересно обеим сторонам. Об этом также шла речь во время визита Президента Украины Виктора Януковича в Индию в декабре прошлого года, когда была достигнута договоренность о расширении сотрудничества с Украиной, в том числе в сфере здравоохранения.

Посол заверил Богатыреву, что, несмотря на ошибочное мнение о том, якобы индийские лекарства не совсем качественны, все производители, входящие в Ассоциацию индийских фармацевтических производителей в Украине, имеют соответствующие международные сертификаты качества. Кроме этого представители Гослекслужбы Украины периодически посещают производственные мощности фармацевтических компаний в Индии, во время которых наглядно убеждаются в соблюдении соответствующих норм и стандартов.

По результатам встречи стороны договорились об углублении диалога и сотрудничества между странами в сфере здравоохранения.