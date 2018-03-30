Мигрень укорачивает жизнь человека

Мигрень - это одно из наиболее давних и распространенных заболеваний, известное человечеству, и которым страдали многие известные люди. Проявлениями его являются рецидивирующие приступы головной боли, которая часто сопровождается тошнотой, рвотой, свето - и звукобоязнью. Мигрень делает активность практически невозможной из-за усиления болей даже при наименьших движениях. Причины и пути преодоления этой болезни до сих пор являются тайной. Об этом разговор с врачом-невропатологом Максимом ТАРАСЮКОМ. Максим Александрович, говорят о тяжелых последствиях болезни для человеческого организма в целом. На самом ли деле это так? Да. Подсчитано, что больной мигренью теряет приблизительно два года жизнь из-за ее приступа. Мигрень имеет как медицинские, так и социальные последствия. Установлено, что у людей, страдающих мигренью, риск развития инсульта в 13 раз выше.

Мигрень - это заболевание, которое занимает 19 место в перечне Всемирной Организации Здравоохранения по тяжести последствий для организма. Кроме того, мигрень настолько ухудшает качество жизни больных, что по этому показателю она даже опережает артериальную гипертензию и сахарный диабет. Обычно, мигрень возникает в возрасте от 17 до 35 лет (приблизительно 70 % случаев), у женщин чаще, чем у мужчин.

Правильно ли считать мигрень наследственным заболеванием? Известно, что одним из факторов риска есть генетическая склонность: если мигрень была у обоих родителей, то вероятность появления заболевания у ребенка составляет 60 %.

Это - определение Всемирной федерации неврологов. Мигрень - действительно наследственное заболевание. Оно характеризуется приступами цефалгии (одна из самых частых, составляет 38 % всех головных болей), которые повторяются. Обычно имеют одностороннюю локализацию, разную по интенсивности, длительности и частоте. Сопровождается тошнотой, иногда рвотой, фото- и/или фонофобией, иногда неврологическими симптомами.

Увеличилось ли в последнее время количество больных мигренью?

По данным Национального института по изучению неврологических заболеваний и инсульта США, распространенность мигрени за последние десятилетия не изменилась, тогда как общее количество больных увеличились за счет роста популяции. Мигренью страдают приблизительно 10 – 15 % взрослого населения земного шара, особенно жители развитых стран. Практически 70-80 % людей хотя бы один раз в жизни переживают приступ головной боли.

По данным эпидемиологических исследований, больше 40 млн. жителей европейских стран страдают от этого заболевания. Мигренью чаще болеют женщины, чем мужчины (3:2-4:2), преимущественно молодого возраста (18-30 лет). Заболевание обычно начинается в 18-20 лет, наибольшая частота отмечается позже, в 30-33 года (80 % случаев). Пик распространенности среди женщин - приблизительно до 40 лет, у мужчин - до 35 лет.

Как различить, боль от мигрени или просто головная боль?

Средняя частота приступов мигрени - приблизительно один приступ в месяц, у некоторых больных меньше одного приступа в месяц, приблизительно 10 % - больше чем один приступ в неделю. Отдельные приступы мигрени длятся меньше четырех часов, средняя длительность приступа - около 24 часов, иногда они могут продолжаться на протяжении нескольких дней.

Приблизительно 70 % людей, особенно страдающих мигренью, имеют позитивный семейный анамнез. Доказано, что если приступ мигрени были у обоих родителей, риск выявления заболевания у потомков варьирует от 60 до 90 %. Если приступ мигрени были только у матери, то риск заболевания составляет 72 %, если только у отца – 30 %.

Как отражается мигрень на качестве жизни человека?

Исследования, которые были проведены в Канаде, доказали, что 70 % больных во время приступа отмечали снижение деятельности, 50 % были вынуждены ограничить свою привычную активность и 30 % были вынуждены к постельному режиму. Как последствие - нарушение домашних и социальных жизненных связей, потери рабочего времени или времени учебы, ухудшение качества совершенствования и продвижения по службе и т.д. Даже когда у больного нет мигренозных приступов, страха перед последующим приступом и желание его избежать может повлиять на отношения в семье, с друзьями, коллегами по работе.

Мигрень также приводит к значительным прямым и непрямым экономическим потерям. По данным литературы, в США экономический убыток от этого заболевания составляет около 4 млрд. долларов, в Великобритании - 950 млн. фунтов стерлингов в год. Невзирая на достаточную глубину изученности проблемы, значительный прогресс в диагностике и лечении этого распространенного заболевания, мигрень диагностируется лишь в 48 % случаев, когда симптомы у пациентов, которые страдают головной болью, полностью отвечают критериям мигрени.

Существует несколько видов мигрени. Расскажите о них детальнее. Международное Общество по проблемам головной боли определило две основных формы мигрени: мигрень без ауры (простая мигрень) и мигрень с аурой (ассоциируемая мигрень). Мигрень без ауры - самая частая форма, она наблюдается в 80-85 % случаев. Мигрень с аурой встречается значительно реже в 15-20 % случаев, когда болевой атаке предшествует мигренозная аура. В зависимости от характера изменений сосудов, которые возникают во время ауры, выделяют несколько форм. На протяжении мигренозного приступа выделяют несколько фаз.

Первая - продромальная фаза, встречается в 70 % людей, которые страдают мигренью, и сопровождается изменениями в эмоциональной сфере (снижением работоспособности или наоборот возбуждением, повышением аппетита или его отсутствием и др.) и длится первая фаза около 2-х дней.

Вторая - фаза ауры. Она характеризуется появлением ауры перед фазой головной боли. Аура чаще проявляется ухудшением зрения (в 75 % случаев), а именно вспышками света, точками, яркими пятнами и зигзагами. Реже встречаются другие симптомы, которые включают в себя онемение, покалывание в руках, нарушение речи и слабость. Фаза ауры не длительная и продолжается не больше 60 минут.

Третья - фаза головной боли со всеми сопутствующими симптомами. В типичном случае боль имеет односторонний характер (гемикрания), но не менее чем в 40 % случаев она бывает двусторонней или, начинаясь с одной стороны, распространяется по всей голове. Боль интенсивная, пульсирующая, чаще в лобно-височном или глазном участке, который усиливается при физической нагрузке. Сторона боли может изменяться от приступа к приступу. Интенсивность боли растет на протяжении 30 минут - 2 часов, потом стабилизируется, и после чего на протяжении нескольких часов ее выраженность уменьшается. На протяжении приступа у больных отмечается повышенная чувствительность к свету и звукам. Типичной является тошнота, более жидкая рвота.

И заключительная фаза - постдромальная, ее еще называют "похмельем мигрени". Она сопровождается разбитостью, усталостью или наоборот, чрезвычайной свежестью и длится до 2-х суток.

Какие осложнения от этой болезни? К сожалению, мигрень имеет осложнения: к ним относится мигренозный статус и мигренозный инсульт. Мигренозный статус - это серия тяжелых, следуюющих друг за другом приступов, которые проявляют частой рвотой и, несмотря на лечение, длительностью больше 72 часов. В таком случае необходима госпитализация больного.

Второе осложнение мигренозного приступа - это мигренозный инсульт. Доказано, что риск возникновения инсульта у пациентов, страдающих мигренью с аурой, растет в 13 раз чаще сравнительно с пациентами, которые страдают мигренью без ауры. Британские ученые в своих исследованиях неоднократно подтверждали тот факт, что частота приступов так же играет важную роль в развитии инсульта. Если частота приступов больше 12 в год, то у таких пациентов риск развития инсульта увеличивается в 2,6 раза. Важен факт: у женщин, которые страдают мигренью и одновременно принимают противозачаточные таблетки, риск развития инсульта повышается в 8 раз.

Что может предотвратить приступ боли?

Наилучшим средством лечения мигрени является предотвращение приступов: для этого, соответственно, необходимо избегать провоцирующих факторов. Но это, к сожалению, удается редко поэтому без лекарств не обойтись. Арсенал медикаментов, которые используются для лечения приступа, достаточно широк. Используют обычные обезболивающие и нестероидные противовоспалительные средства, но они только облегчают боль, а затем она возобновляется опять.

Одно время были популярны препараты эрготамина и дигидроэрготамина, которые использовались для лечения мигрени в1930 и 1940 годах. Они имеют лишь сосудосужающий эффект, влияя на головную боль, но не влияя на симптомы, которые часто сопровождают приступ: тошнота, рвота, свето- и звукобоязнь. Еще одним недостатком является возникновение побочных явлений: головокружение, тошнота, рвота, слабость и недомогание, а длительный сосудосужающий эффект приводит к нарушению кровообращения в конечностях. Также при использовании препаратов эрготамина описаны явления физической зависимости, которые характеризуются возбуждением и состоянием, имитирующим мигренозную атаку.

Сейчас есть препараты, специально разработаны для лечения мигрени. Они действуют на сам механизм развития мигренозного приступа, возобновляют нарушенный баланс химических веществ.

Юлия Мартыненко