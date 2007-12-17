Слепые люди видят монохромный синий свет

Американские ученые пришли к выводу, что слепой человек реагирует на монохромный синий свет. На свет реагирует параллельная оптическому зрению светочувствительная система, находящаяся в сетчатке человека и управляющая суточным ритмом. Ученые показали, что параллельная система может давать слабые визуальные ощущения.

Группа американских и британских нейрофизиологов во главе с доктором Стивеном Локли (Steven W. Lockley) из Медицинской школы Гарвардского университета (Harvard Medical School) изучила параллельную зрению светочувствительную систему, находящуюся в сетчатке человека и управляющую суточным ритмом.

До 1990-х предполагалось, что световая настройка суточного ритма у человека обеспечивается обычной зрительной системой, и свет воспринимается палочками и колбочками. Однако в 1990-х в сетчатке животных и людей были открыты светочувствительные ганглиозные клетки сетчатки (pRGCs). Как выяснилось, эти клетки имеют максимум чувствительности в синей области спектра и связаны с гипоталамусом, в котором находятся «кремлевские куранты» организма.

Доктор Локли с коллегами исследовали реакции двух слепых пациентов - 56-летнего мужчины и 87-летней женщины на излучение двух лазеров, один из которых давал монохроматический зеленый свет, другой – синий. Определялись изменение ширины зрачков, электроэнцефалограмма и уровень в крови мелатонина – гормона сна. Зеленый свет не оказывал никакого влияния на все эти параметры у обоих пациентов – они его просто не видели. Синий же приводил к значительному (57%) снижению уровня мелатонина, сдвигу суточного ритма, изменениям ЭЭГ, характерным для пробуждения и сокращению зрачков.

Экспериментаторы установили, что параллельная светочувствительная система может давать слабые визуальные ощущения. Слепая женщина могла отличать моменты, когда ей начинали и прекращали светить в глаза синим светом, хотя была абсолютно слепой к другим участкам видимого спектра. Кроме того, оказалось, что ганглионарная светочувствительная система отвечает за расширение и сужение зрачков в темноте и при очень ярком свете.

Радио "Свобода"