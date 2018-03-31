Отрицательные мысли убивают сердце

Женщины и мужчины, которые любят посплетничать, подвергаются риску получить сердечный приступ и другие заболевания. Дело в том, что когда люди сплетничают или критикуют кого-то, у них появляются отрицательные мысли. Они приводят к тому, что в организме повышается количество нейропептидов, которые принимают участие в процессе метаболизма жиров и превращения их в липопротеиды.

Липопротеиды, как правило, делятся на обычные и низкогустные (бета-липопротеиды). Последние - более опасные, поскольку содержат большое количество холестерина, избыток которого откладывается в кровеносных сосудах. Таким образом, сплетни приводят к сужению кровеносных сосудов. В последующем это может повлечь повышение артериального давления и даже сердечные приступы.

Врачи считают, что диета и физические упражнения уменьшают риск сердечных приступов, однако, когда при этом человек не освободиться от отрицательной оценки ближних, положительное влияние профилактических мероприятий нивелируется и сердцу будет нанесен значительный вред. Доктор К.К.Агарвал, кардиолог из больницы "Индрапраст Аполло", (Дели) утверждает: "Мы советуем нашим больным с сердечными заболеваниями настраиваться лишь на нейтральное или позитивное восприятие".

Человек должен понять, что отрицательные импульсы вырабатываются не только в результате выполнения определенных действий. На это могут влиять и мысли. Доктор Агарвал советует: если человек сердится или очень огорчается, ему непременно следует приложить усилия, чтобы устранить негативные мысли. Нужно направить мысли в положительную сторону жизни, думать о тех, кого любишь, или о тех, кто любит тебя.

К выводу о неопровержимой вредности неприятных мыслей для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями пришел и доктор Гарбанс С.Вазир. Он отметил: "Когда человек сердится, в его кровь выделяются адреналин и норадреналин. Это приводит к учащению пульса, повышению давления, которое также может навредить и без того больному сердцу". Он также отмечает, что положительные мысли и действия, а также физические упражнения предопределяют выделение в кровь окиси азота. Это соединение имеет лечебную силу и обеспечивает хорошое здоровье.

Ознакомившись с этим материалом, читатель, естественно, может спросить себя: "Не преобладает ли у меня негативное отношение к жизни? Возможно, его следует пересмотреть?" С этой целью доктор Агарвал и разработал специальный тест, который состоит из восьми вопросов. Если человек отвечает "да" на более чем три вопроса, ему нужно прилагать усилия, чтобы научиться думать положительно.

Вот эти вопросы:

1. Если вам нужно выполнить работу совместно с другими, будете ли вы считать, что они не будут помогать вам и большую часть работы вам придется выполнять самому?

2. Если вы не находите чего-то на привычном месте, подумаете ли вы сразу же, что кто-то это взял?

3. Если кто-то разбогател за короткий промежуток времени, подумаете ли вы, что богатство было нажито нечестным путем?

4. Если перед вами в театре сидит человек очень высокого роста, будет ли вас это нервировать?

5. Кажется ли вам все несправедливым?

6. Раздражаетесь ли вы из-за пустяков?

7. Если вас критикуют, перекладываете ли вы сразу же всю вину на другого?

8. Если же вы действительно виноваты, сжимается ли ваша рука в кулак?

Юлия Мартыненко