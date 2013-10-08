Мамы с маленькими детьми смогут работать дистанционно

Министерство социальной политики Украины представило законопроект, который будет стимулировать работодателей предоставлять мамам с маленькими детьми дистанционную работу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, министр социальной политики Украины Наталия Королевская, презентуя во время круглого стола на тему «Инициативы в сфере гендерной политики: дистанционная работа как эффективный механизм повышения уровня занятости» законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно дистанционной работы», отметила, что этот законопроект вводит не только возможность дистанционной работы, но и создаст стимулы для работодателей в виде уменьшения единого социального взноса (ЕСВ) ежемесячно на размер минимального единого взноса, если они будут трудоустраивать мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, – до достижения ребенком 3-летнего возраста.

Также, по словам Королевской, законопроект четко определяет понятие «дистанционный работа» в украинском законодательстве, чего раньше не было.

Министр отметила, что сегодня в Украине 450 тыс. женщин, которые воспитывают детей и работают неполный рабочий день. «Внедрение данного закона будет иметь чрезвычайно позитивный эффект для занятости среди молодых женщин. Это позволит им не терять квалификацию, профессиональные навыки и деловые контакты во время ухода за ребенком. Кроме того, такая практика облегчит полноценное возвращение женщин на рынок труда после выхода из отпуска по уходу за ребенком», – отметила министр.

Королевская сообщила, что законопроект относительно дистанционной работы является одной из составляющих стимулирующего пакета в сфере занятости, разработку которого Минсоцполитики планирует завершить до конца октября этого года.

Напомним, 10 сентября Королевская выступила с рядом предложений, направленных на помощь матерям с маленькими детьми. В частности, было предложено законодательно закрепить возможность дистанционной работы для таких женщин, предоставлять им ваучеры на переобучение, а также возможность по собственному желанию использовать один год из отпуска по уходу за ребенком в любое время до достижения ребенком восьмилетнего возраста.